نجوم الدراجات النارية في تحدي صحراء البداير

الشارقة (وام)

تنطلق يوم بعد غد الجمعة من صحراء البداير في الشارقة، الدورة الثانية من مهرجان الشارقة الرياضي الصحراوي، وتنظم المهرجان قناة الشارقة الرياضية تحت شعار «كن واحداً من أبطال الصحراء»، مستضيفة ألمع الأسماء العالمية والعربية على صعيد الرياضة.

وتضم قائمة الأسماء المشاركة ضمن فئة الدراجات الصحراوية، البطل الجنوب الأفريقي مايكل دوشرتي الملقّب بـ «أيرون مايك» بطل سباقات الدي إم إكس 2017 ضمن فئة الدراجات MX 1 والبريطاني رايان بلير بطل السباقات الدي إم إكس 2017 ضمن فئة الدراجات الـMX-2 يرافقهم البطل الإماراتي سلطان البلوشي والمتسابق البريطاني دانيال هاتشينسن.

وعلى صعيد المشاركة في منافسات فئة الدراجات الصحراوية الـ MX2، يشارك الكويتي محمد جعفر ومواطنه عبد الله الشطي، إلى جانب الهندي جينان والبطليين الإماراتيين خليفة الراسي ومحمد البلوشي الفائز ببطولة العرب التونسية «إم إكس» لعام 2010 للمرة الثانية على التوالي.

وقال راشد العوبد مدير القناة إن النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان لفتت الانتباه إلى مستوى التنافس الكبير الذي قدّمه جميع المتسابقين الذين خاضوا جولات المنافسات، وأن هذا النجاح أدى إلى زيادة في أعداد الأسماء اللامعة على صعيد اللعبة للمشاركة في الدورة الثانية من الحدث.

وأضاف: «يشارك هذا العام في دورة المهرجان نخبة من أبرز الأسماء على صعيد هذه الرياضة الصحراوية الذين حرصوا على الوجود على مضامير المنافسات، بما يشير إلى المكانة التي حققتها ليس على صعيد الوطن العربي وحسب، بل تخطتها ليصل صداها أرجاء العالم، مستقطبة متسابقين عالميين لهم بصمة خاصة على رمال منافسات الصحارى في حلبات المنافسات التي تقام عالمياً».

وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد أعلنت هذا العام تخصيصها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأولى على جائزة قيمتها 10 آلاف درهم، بينما ينال الوصيف جائزة قدرها 5000 درهم، ويحصل ثالث المراكز على جائزة 3000 درهم، فيما أشارت إلى أن باب التسجيل مازال مفتوحاً للهواة والمحترفين للمشاركة في فعاليات المنافسة.