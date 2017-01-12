«الشرعية» تتقدم نحو ميناء المخا وتؤمن جبال كهبوب

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

واصلت قوات الشرعية المدعومة بقوات وطائرات التحالف العربي أمس، تقدمها صوب ميناء المخا غرب البلاد في خامس أيام عملية «الرمح الذهبي» الهادفة لتحرير الساحل الغربي وانتزاع السيطرة على الموانئ الثلاثة الأخيرة التي مازالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وقال مسؤولون في المقاومة الشعبية لـ «الاتحاد»، إن المعارك استمرت في جبهات القتال الدائرة في ثلاثة محاور رئيسية ضمن عملية «الرمح الذهبي»، مشيرين إلى تحقيق الجيش تقدماً على الأرض في محور «ذوباب» وتوغله كيلومترات شرقاً وشمالاً من معسكر العمري. وأفادوا أن طيران التحالف نفذ غارات على مواقع للميليشيات الانقلابية في محيط معسكر العمري الذي يبعد 10 كيلومترات إلى الشرق من بلدة ذوباب المحررة في جنوب غرب محافظة تعز. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني في تعز، العقيد منصور الحساني، لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد جوي من التحالف العربي استكملت مساء أمس تمشيط جبال كهبوب الاستراتيجية على الحدود بين محافظتي تعز ولحج.

وأشار إلى أن قوات الشرعية «استكملت أيضاً تمشيط منطقة العمري ومحيطها وتقدمت إلى قرية السيمن» على الطريق المؤدي إلى مدينة المخا، وأضاف أن عناصر الميليشيات «تفر بشكل كبير من ضربات التحالف الجوية التي تستهدفها بمروحيات الأباتشي في المناطق الواقعة بين العمري والمخا»، مشيراً إلى أن عدد قتلى الميليشيات منذ انطلاق العملية العسكرية وصل إلى 97 بعد مقتل 17 متمرداً في آخر 24 ساعة من المعارك.

وأكد سيطرة القوات الحكومية على جبل غباري بالكدحة في بلدة الوازعية، وتحرير مواقع جبلية في بلدة مقبنة غرب محافظة تعز.