160 لاعباً ولاعبة في «دولية» العين للشطرنج

الاتحاد (العين)

يشارك 160 لاعباً ولاعبة من فئة تحت 20 عاماً من 13 دولة في بطولة العين الدولية للشطرنج للشباب الأولى التي ينظمها نادي العين للثقافة والشطرنج في قاعات فندق هيلي ريحان من روتانا وانطلقت أمس وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وأعلن انطلاق البطولة الشيخ سالم بن ركاض العامري بتحريكه القطعة الأولى بحضور طارق الطاهر مدير البطولة المدير الفني للنادي وعدد كبير من الضيوف واللاعبين والمنظمين.

يترأس لجنة الحكام في البطولة الفلبيني كاستو أبوندو ونائبه الحكم الدولي أحمد النعيمي.

من جهته، أعرب الطاهر عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته البطولة في نسختها الأولى بمشاركة، وقال: الإقبال الكبير مثل لنا مفاجأة سعيدة واضطررنا إلى غلق باب التسجيل من أجل ضمان أعلى معايير الجودة والتطبيق الدقيق لمتطلبات الاتحاد الدولي للشطرنج «فيدا» الذي اعتمد البطولة ضمن الروزنامة السنوية.