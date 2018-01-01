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يمثلون 13 دولة

160 لاعباً ولاعبة في «دولية» العين للشطرنج
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تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018

الاتحاد (العين)

يشارك 160 لاعباً ولاعبة من فئة تحت 20 عاماً من 13 دولة في بطولة العين الدولية للشطرنج للشباب الأولى التي ينظمها نادي العين للثقافة والشطرنج في قاعات فندق هيلي ريحان من روتانا وانطلقت أمس وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وأعلن انطلاق البطولة الشيخ سالم بن ركاض العامري بتحريكه القطعة الأولى بحضور طارق الطاهر مدير البطولة المدير الفني للنادي وعدد كبير من الضيوف واللاعبين والمنظمين.

يترأس لجنة الحكام في البطولة الفلبيني كاستو أبوندو ونائبه الحكم الدولي أحمد النعيمي.

من جهته، أعرب الطاهر عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته البطولة في نسختها الأولى بمشاركة، وقال: الإقبال الكبير مثل لنا مفاجأة سعيدة واضطررنا إلى غلق باب التسجيل من أجل ضمان أعلى معايير الجودة والتطبيق الدقيق لمتطلبات الاتحاد الدولي للشطرنج «فيدا» الذي اعتمد البطولة ضمن الروزنامة السنوية.

وأشار الطاهر إلى إحجام الرعاة من القطاعين العام والخاص عن رعاية البطولة ولو جزئياً، وتابع: أمر غريب ومحير ولا مبرر له، لأن الرعاة يظنون أنهم يفيدون الجهات والأنشطة التي يرعونها ولا يحققون الفوائد المرجوة، وهذا مفهوم خاطئ، لأن الفائدة تشمل الطرفين النادي والرعاة. وأضاف: الرعاة يدعموننا ويستفيدون بوضعنا أسماءهم وشعاراتهم في كل مكان في لوحات ولافتات البطولة التعريفية في أنحاء المدينة والمراكز التجارية، وفي صفحات النادي بمواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف ومنشورات النادي. ... المزيد
     
 

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