الإمارات تدين التفجيرات في بغداد وتدعو لاجتثاث الإرهاب

سرمد الطويل، وام، وكالات (أبوظبي، عواصم)

دانت دولة الإمارات بشدة أمس، التفجير المزدوج الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في سوق بالعاصمة العراقية بغداد. كما دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف نقطة أمنية في ناحية القادسية جنوب محافظة النجف وأسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينهم 3 مسلحين وإصابة 16 آخرين. في حين أعلن مسؤول عسكري عراقي أن القوات العراقية استعادت من تنظيم «داعش» 60% من الجزء الشرقي لمدينة الموصل بمحافظة نينوى منذ بدء العمليات العسكرية منتصف أكتوبر.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، موقف الدولة الثابت تجاه الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين وترويع الآمنين تتنافى مع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية كافة.

ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي، وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم. وأعربت عن خالص تعازيها للعراق حكومة وشعباً وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جهته، دان معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة أمنية في ناحية القادسية جنوب مدينة النجف العراقية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ووصف التفجير الانتحاري بالجريمة الشنيعة التي تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية كافة، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون مع الحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب. وأعرب الزياني عن تعازيه إلى حكومة وشعب العراق وذوي الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.