6 سباقات لكأس رئيس الدولة للقدرة في «بوذيب»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في قرية بوذيب العالمية للقدرة التابعة لنادي تراث الإمارات بمدينة الختم، اليوم، فعاليات سباق كأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية إعلامية رئيسة من أبوظبي للإعلام، وعلى مدى ثلاثة أيام، لتشمل ستة سباقات يشارك فيها مئات الفرسان والفارسات من مختلف إسطبلات الدولة.

وتتنوع فعاليات الكأس لتضم منافسات لستة سباقات أهمها السباق الدولي «نجمتان» للشباب والناشئين لمسافة 120.7 كلم، وسباق الخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 100.51 كلم، وسباق السيدات لمسافة 100.51 كلم، إضافة إلى السباقين التأهيليين لمسافة 80.47 كلم، ولمسافة 40.2 كلم، إلى جانب سباق تعليمي لطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية، حيث تقام السباقات جميعها وفقاً لبروتوكول بوذيب الذي يركز على التنافس الشريف والحفاظ على صحة الخيل وسلامتها، والعودة بالسباقات إلى سابق عهدها.

ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية تقديراً لدعم وجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولجهود سموه ودعمه لفروسية الإمارات ورياضة القدرة في الدولة بعام، وفروسية النادي بخاصة، إذ غدا هذا السباق تقليداً سنوياً يحفل به موسم قرية بوذيب للقدرة والتحمل، بما يشكل احتفالية شبابية لرياضة القدرة والتحمل، ينتظرها فرسان وفارسات الإمارات وكل محبي رياضة الفروسية على مستوى الدولة، في إطار بنود بروتوكول بوذيب، وقوانين الاتحاد الدولي للفروسية.

وينطلق برنامج اليوم الأول من السباق في الواحدة ظهراً بالخيول المشاركة في السباق التأهيلي لمسافة 40.2 كلم، ويقام على مرحلتين، حيث تتم إجراءات الفحص الطبي البيطري للخيول المشاركة في هذا السباق قبل الانطلاق بثلاث ساعات، كما ستجرى بعد ظهر اليوم نفسه الفحوص البيطرية للخيول المشاركة في اليوم الثاني من فعاليات الكأس، سباق السيدات لمسافة 100.51 كلم، الذي يقام على أربع مراحل، وينطلق السابعة صباح غدٍ، والسباق التأهيلي لمسافة 80.47 كلم، الذي يقام على ثلاث مراحل، وينطلق بعد انطلاق السباق التأهيلي بنصف ساعة.

وفي يوم الجمعة، اليوم الثالث من منافسات السباق، يبدأ البرنامج في السادسة والنصف صباحاً بالسباق الدولي «نجمتان» للشباب والناشئين لمسافة 120.7 كلم، وعلى أربع مراحل، يليه سباق الخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 100.51 كلم، ويقام على أربع مراحل، كما يشهد اليوم نفسه سباقاً تعليمياً لطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية لمسافة 40 كلم وينطلق في الثامنة والنصف صباحاً، حيث تُعد تأهيليات بوذيب منفذاً رئيساً لمثل هذه السباقات، التي يؤمل منها إكساب فروسية الإمارات دماء جديدة كل عام، حيث تضطلع الأكاديمية بالقيام بما يخدم هذه الغاية.