الشارقة (الاتحاد)

وقعت اللجنة المنظمة العليا لـ «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018» أمس اتفاقية شراكة مع «اتصالات» لتكون الشريك الحصري والداعم الأكبر لهذا الحدث الرياضي الذي تقام دورته الرابعة من 2 إلى 12 فبراير المقبل. وقع الاتفاقية عن اللجنة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، فيما وقعها عن «اتصالات» عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام «اتصالات» المناطق الشمالية بالدولة وذلك بالمقر الرئيسي لـ«اتصالات» في الشارقة بحضور ندى عسكر النقبي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وعدد من ممثلي الجانبين.

وبعد أن أسهمت «اتصالات» في دعم الدورة - التي تنظمها «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة» - من خلال مشاركتها راعيا بلاتينيا في الدورة السابقة فإن مبادرتها إلى ترقية هذه الرعاية وتوسيعها يؤكد نجاح الدورة ويعكس التزام «اتصالات» المستمر بدعم الفعاليات الرياضية ذات التأثير البارز على المجتمع وحرصها على تقديم كل ما يسهم في تمكين المرأة ويمنحها فرصة إثبات قدراتها وتطوير مواهبها.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي إن الدورة تعد من أهم الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الشارقة والدولة ويشكل حجم المشاركة الكبير فيها من اللاعبات والأندية والدول والتطور المستمر دليلا على مكانتها المتميزة ودورها البارز في توفير المنصة الداعمة لتمكين المرأة وتطوير قدراتها في المجال الرياضي.

من جانبه، قال عبد العزيز تريم إن الدورة تنسجم مع رؤية «اتصالات» واستراتيجيتها لتعزيز التميز الرياضي وتمكين المرأة في داخل الدولة وخارجها حيث شاركت «اتصالات» في الدورة الماضية راعيا بلاتينيا وتواصل دعمها لها في نسختها الرابعة انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها بالمشاركة في الارتقاء برياضة المرأة العربية.

وكان اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية قد اعتمد «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة» لتكون الجهة المنظمة للنسخة الرابعة من الدورة التي تضم منافساتها تسع رياضات مختلفة هي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة والمبارزة والقوس والسهم والرماية وألعاب القوى والكاراتيه والفروسية - القفز على الحواجز.

وتشمل المرافق والأماكن المخصصة لتنظيم فعاليات الدورة الصالة الرياضية وحقل الرماية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وجامعة الشارقة والصالة الرياضية في مدرسة المنار ونادي الشارقة الرياضي الثقافي ونادي الثقة للمعاقين وكليات التقنية العليا ونادي الشارقة للفروسية والسباق والصالة الرياضية لسجايا فتيات الشارقة.