سعيد بن طحنون يفتتح أحدث صالة «للبولينج» في العين

العين (وام)

افتتح معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، في منطقة البطين بمدينة العين، صالة «هيروز كافيه للبولينج وألعاب الشبكات»، بحضور عدد من المسؤولين بالدوائر الحكومية ومحبي ومتابعي ممارسة رياضة البولينج في الإمارات.

واستمع معاليه من علي هادي حمد بن طرقة الأحبابي صاحب الصالة عن شرح مفصل عن الصالة والتجهيزات التي تتوافر عليها لتوفير كل مقومات الترفيه المفيدة للشرائح كافة في المجتمع، بما فيها شريحة الشباب الرياضي. وهنأ معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان علي الأحبابي على افتتاح صالة البولينج التي ستكون إضافة لوجهات التسلية والترفيه الراقي في مدينة العين.