الإمارات وغنتوت يفتتحان كأس البولو

دبي (الاتحاد)

تنطلق بعد ظهر اليوم بملاعب نادي غنتوت مباريات بطولة كأس رئيس الدولة للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وتستمر حتى يوم 19 يناير الحالي، بمشاركة 4 فرق هي الإمارات، وأبوظبي وغنتوت إي دي أس سيكيوريتيز وديزرت بالم، والتي رصد لها النادي مبلغ 200 ألف دولار جوائز نقدية للفرق الفائزة حسب ترتيبها بجانب العينية والتذكارية، إضافة إلى 200 ألف درهم جوائز للجمهور في الحفل الختامي.

ويفتتح المباريات فريقا الإمارات وغنتوت أي دي اس سيكيوريتيز، وتعقبها مباراة ديزرت بالم مع أبوظبي، وتقام مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب، مع تطبيق لائحة نتيجة المواجهات المباشرة لفك ارتباط الفرق، ثم رميات الترجيح لتحديد ترتيب الفرق إذا تطلب الأمر في نهائي البطولة التي تشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم اللعبة من المواطنين والمحترفين العالميين رغبة في الفوز باللقب الغالي التي تم تصنيفها بمعدل (18 هانديكاب).

وتنظم البطولة طبقاً لقانون رابطة هرلينهام، حيث تشتمل كل مباراة على خمسة أشواط، بواقع 7:30 دقائق لكل شوط، ويتأهل أكثر فريقين حصداً للنقاط عن كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، ويقابل الأول في المجموعة (أ) ثاني المجموعة (ب) وكذلك الأول في المجموعة (ب) مع ثاني المجموعة (أ)، وفي حالة تعادل أي من الفريقين في النقاط يتم احتساب الفوز بالهدف الذهبي.

واعتمدت اللجنة الفنية قوائم الفرق النهائية، وتضم قائمة فريق الإمارات راشد بن دري وفامنكو، ماتياس، وأبرز لاعب مصنف في البطولة هو الأرجنتيني بابلو بيريز بتصنيف 10 هاندكاب، ويضم فريق غنتوت أي دي اس سيكيوريتيز أمين بدر الدين، روكو، جلرمو، وسولا، أما فريق ديزرت فيقوده راشد البواردي، كاميلو، بارتولومي، وسانتياجو، وتضم قائمة فريق أبوظبي فارس اليبهوني، سانتياغو جوميز، سانتياغو كرنداس والفريدو بتصنيف 9 هاند كاب كثاني أبرز المصنفين في البطولة.

يشرف على تنظيم البطولة نادي غنتوت لسباق الخيول والبولو جمعية الإمارات للبولو بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والعديد من الجهات الراعية.