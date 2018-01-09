الرميثي يزور مقر «الهيئة» في أبوظبي

معتصم عبد الله(دبي)

زار معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مقر الهيئة بأبوظبي أمس الأول بعد صدور قرار مجلس الوزراء تكليفه برئاسة إدارة الهيئة، في انتظار إعلان تشكيل مجلس إدارة الهيئة للدورة الجديدة.

وتعاقب على رئاسة الهيئة معالي راشد بن حميد الشامسي وزير الشباب والرياضة من 1971 ولغاية سنة 1976 عندما أدمجت بوزارة التربية والتعليم، وبقيت كذلك حتى إنشاء «المجلس الأعلى للشباب والرياضة» سنة 1980 الذي أعيد سنة 1990 إلى «وزارة الشباب والرياضة»، وعين معالي الشيخ فيصل بن خالد القاسمي وزيراً لها حتى سنة 1996 عندما أدمجت مرة أخرى بوزارة التربية والتعليم حتى عام 1999 عندما أنشئت «الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة»، وعين معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم رئيساً لها حتى عام 2006، ونقلت رئاستها إلى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومن ثم إلى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان سنة 2013، قبل تكليف معالي اللواء محمد خلفان الرميثي.

من جهتها، عقدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل بهيئة الرياضة، وبحضور إبراهيم عبد الملك الأمين العام، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، وخالد المدفع الأمين العام المساعد وبمشاركة مديري الإدارات والمكاتب والمراكز والمنسقين الاستراتيجيين، الاجتماع الخاص باستعراض نتائج الربع الرابع من العام 2017 للتحقق من تنفيذ كل المبادرات والبرامج والمشاريع المدرجة ضمن الخطة التشغيلية‪.‬

وأشاد عبد الملك بالمجهود المتميز الذي يقوم به فريق التخطيط الاستراتيجي والمنسقين الاستراتيجيين وجميع موظفي الإدارات في تنفيذ الخطة استراتيجية للهيئة العامة وبطريقة تخدم تطلعات الشارع الرياضي، حيث اتضح ذلك جلياً في النتائج المتحققة في خطة الهيئة التشغيلية لعام 2017، موجهاً دعوته للجميع بضرورة الاستمرار بالمضي قدماً نحو النهج الذي ينبع من توجهات حكومتنا الرشيدة والتي تتطلع نحو التميز والإبداع والتي لا تألو جهداً في تقديم الدعم والرعاية والمتابعة في المجال الرياضي.