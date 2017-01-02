الانتهاء من ترميم الكنيسة «البطرسية»

أحمد شعبان (القاهرة)

أنهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، أعمال ترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية، بنسبة 100 في المئة، وقامت بتسليمها، بحضور الأنباء أرميا، الأسقف العام، وراعي الكنيسة القمص أنطونيوس منير، وذلك تمهيداً لإقامة أول صلاة في الكنيسة في احتفالات مصر بأعياد الميلاد، بعد أن كانت تضررت بالتفجير الإرهابي الذي وقع في 11 ديسمبر الماضي، وأسفر عن سقوط 27 قتيلاً وما يزيد على 40 جريحاً.

وأعرب مصدر كنسي مسؤول عن تقديره واعتزازه بالجهد الكبير الذي بذلته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل الوفاء بالوعد والانتهاء من أعمال الإصلاح قبل أعياد الميلاد 7 يناير الجاري.