بورج الابن يودع من المرحلة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

ودع الناشئ السويدي ليو نجل لاعب التنس السويدي العالمي بيورن بورج المصنف الأول السابق على العالم تصفيات المرحلة الثانية لبطولة نادي أبوظبي الدولية السابعة عشرة للشباب والشابات للتنس، والذي تأتي مشاركته بدعوة من اللجنة المنظمة للبطولة، وذلك إثر خسارته في مباراته الأولى أمام مصنف أوزبكستان الأول لتك الفئة أزمات لكمونوف بنتيجة شوطين نظيفين 6 - 4 و6 - 1، والتي استغرقت أكثر من ساعة، وتوافرت خلالها إثارة ومتعة عاشها جمهور الكرة الصفراء.

ورجحت خبره اللاعب الأوزبكي الذي كشف عن مهارات فنية عالية، والتي ستقوده حتماً للأدوار النهائي للبطولة التي تشهد مشاركة لاعبي ولاعبات المستوى الرابع، والتي تواصلت مبارياتها أمس بالملاعب الخارجية بنادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف، وتختتم مساء يوم السبت المقبل تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بعد أن شهدت مشاركة أكثر 250 لاعباً ولاعبة من 50 دولة من قارات العالم، في مقدمتهم عدد من اللاعبين المقيمين من الأشقاء والأصدقاء.

وكانت تصفيات المرحلة الثانية التي تواصلت قد شهدت خسارة الروسية صوفيا المصنفة الثامنة في البطولة أمام الفرنسية ملياس بشوطين نظيفين، وفاز كلمنت الفرنسي على ليما الهولندي 2 - 1، والروسي إيفان المصنف الثامن لتلك الفئة على الإيطالي روستي باولو 2 - 1، والهولندي فونس فان على الألماني الكسندر 2 - صفر، كما فازت زهرة (موريشص) على الإيطالية لافينيا بشوطين نظيفين. وتستأنف اليوم مباريات الزوجي على مستوى الجنسين والتي انطلقت مبارياتها أمس بين جنسيات مختلفة جمعتهم أبوظبي وفق تصنيفهم الدولي على مستوى الصغار في بطولات «جونيور»، بجانب تواصل مباريات فردي الشباب التي تقام بطريقة خروج المغلوب.

وقد عبرت الوفود المشاركة عن شكرها وتقديرها لمستوى التنظيم الذي شهدته تصفيات البطولة، مواصلة لنجاحات نادي أبوظبي التي تحققت في البطولات الماضية، بعد أن ظل النادي يسخر متطلبات النجاح كافة للبطولة السنوية، استثماراً لرعاية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، واهتمام إدارة النادي.