جلسة «بيوت الشعر» تستعرض الإنجازات

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي احتضن بيت الشعر، صباح أمس، في مقرّه بالشارقة أعمال الجلسة الفكرية الثانية التي حملت عنوان «بيوت الشعر.. عام من الإنجازات»، شارك فيها فيصل السرحان، مدير بيت الشعر في المفرق، د. عبد الله ولد السيد، مدير بيت الشعر بنواكشوط، جميلة الماجري، مديرة بيت الشعر بالقيروان، حسين قباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، مخلص الصغير، مدير دار الشعر بتطوان، الدكتور الصديق عمر الصديق، مدير بيت الشعر بالخرطوم، حيث قدم كل منهم ورقة عن أنشطة البيت الذي يديره، ومعايير العمل.