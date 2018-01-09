220 لاعباً ولاعبة في كرة السلة بدورة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص عن مشاركة 13 دولة في النسخة التاسعة يمثلهم 22 فريقاً تضم 220 لاعباً ولاعبة في منافسات كرة السلة، والتي تستضيفها أبوظبي من 17 وحتى 22 مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشارك في الدورة 33 دولة منها 18 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 أجنبية تشارك للمرة الأولى .

وأعلنت اللجنة الفنية التي تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات، والدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، أسماء الدول المشاركة في المنافسات، حيث يضم كل فريق 10 لاعبين من الأصحاء ولاعبين من الأولمبياد الخاص، وتشارك في كرة السلة فئة البنين من كل من الجزائر ومصر والعراق والسعودية وعمان وسوريا، أما الإمارات بصفتها الدولة المنظمة فتدخل المنافسات بفريقين، وتشارك في منافسات فئة السيدات الجزائر ومصر وعمان وسوريا والإمارات.

وتشهد دورة الألعاب في كرة السلة مشاركة الدول الأجنبية بالمنافسات، إذ تشارك سرنديب بفريقين بنين وبنات، والباكستان تدخل المنافسات بفريقين بنين وبنات، والصين تشارك بفريقين بنين وبنات، وبلجيكا بفريق بنين.

وتحظى كرة السلة بشعبية خاصة في الأولمبياد الخاص ويفضلها معظم لاعبي الأولمبياد الخاص.