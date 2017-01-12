ثمانية عروض تتنافس في مهرجان «المسرح العربي» بالجزائر

ساسي جبيل (وهران)

افتتحت مساء أمس الأول، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي، التي تحتضنها مدينتا وهران ومستغانم بالجزائر، وذلك بحضور عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري، ومونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وإسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وسفراء عدد من الدول العربية بالجزائر ومحافظي وهران ومستغانم.

وأكد ميهوبي أن هذه الدورة، التي تأتي تحت رعاية وإشراف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العربية للمسرح، إحدى أبرز المؤسسات الثقافية العربية، منذ تأسيسها من طرف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صاحب الأيادي البيضاء على الثقافة والمثقفين في مختلف أنحاء الوطن العربي. وأضاف ميهوبي أن الجزائر إذ تستقبل هذه الدورة المسرحية فلإيمان قيادتها بالفعل الإبداعي وحرصها على الانسجام التام مع محيطها العربي.

ونوه إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، في كلمة الافتتاح بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في خدمة الثقافة والإبداع العربي في كل مكان، مشيداً بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في دعم كل المجالات الإبداعية وخصوصاً المسرح «أبو الفنون».

وتوجه عبد الله بالشكر باسمه وباسم المسرحيين العرب الذين يقفون على أرض الجزائر ليرسموا حلمهم، وتصدح أصواتهم بنشيد الحرية، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح:«الذي تابع ويتابع كل التحضيرات، يتابع ما سوف تنثرون على الدنيا من عبير رؤاكم ونبيل عرقكم، ويشد على أياديكم لأنكم معلمو كل عصر