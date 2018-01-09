رونالدو يتراجع للمركز 49 وسواريز وهازارد خارج القائمة

القاهرة (أنور إبراهيم)
في مفاجأة من العيارالثقيل، خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة «التوب10» لنجوم كرة القدم الأعلى قيمة سوقية لوتم بيعهم الآن، فبعد أن كان ترتيبه السابع في يناير عام 2017 برصيد 5و126 مليون يورو، أصبح ترتيبه 49 في قائمة المائة بقيمة سوقية قدرها 4و80 مليون يورو فقط.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) بسويسرا، ويتضمن قائمة بأسماء مائة نجم كروي وترتيبهم من حيث قيمتهم السوقية في الوقت الحالي، استناداً إلى مجموعة من المعايير أهمها أداء اللاعب ومستواه وخبرته الدولية وعمره وقيمة آخر انتقال له وعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وثقله الإعلاني أي قيمة تسويق اسمه وصورته.
|
|
أما المراكز من الرابع إلى العاشر، فقد احتلها على التوالي الفرنسي كيليان مبابيه لاعب بي إس جي (5و192 مليون يورو)، والأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفينتوس (، 174,6 م)، والإنجليزي ديلي آلي لاعب توتنهام (3و171 م) والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي (8و167 م)، ومواطنه روميلو لوكاكولاعب مانشستر يونايتد (8و164 م)، والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد (2و150 م) وأخيراً الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يوناتيد في المركز العاشر والأخير.
الطريف أن المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول الجديد وأغلى مدافع في العالم احتل المركز 96 في قائمة «التوب 100» الأعلى قيمة سوقية برصيد 8و50 مليون يورو، رغم أن عقده مع الريدز بلغ 5و84 مليون يورو.