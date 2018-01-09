رونالدو يتراجع للمركز 49 وسواريز وهازارد خارج القائمة

القاهرة (أنور إبراهيم)

في مفاجأة من العيارالثقيل، خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة «التوب10» لنجوم كرة القدم الأعلى قيمة سوقية لوتم بيعهم الآن، فبعد أن كان ترتيبه السابع في يناير عام 2017 برصيد 5و126 مليون يورو، أصبح ترتيبه 49 في قائمة المائة بقيمة سوقية قدرها 4و80 مليون يورو فقط.

جاء ذلك في التقرير الذي نشره مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) بسويسرا، ويتضمن قائمة بأسماء مائة نجم كروي وترتيبهم من حيث قيمتهم السوقية في الوقت الحالي، استناداً إلى مجموعة من المعايير أهمها أداء اللاعب ومستواه وخبرته الدولية وعمره وقيمة آخر انتقال له وعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وثقله الإعلاني أي قيمة تسويق اسمه وصورته.

وخرج من القائمة أيضا النجم الأوروجواياني لويس سواريزلاعب برشلونة بعد أن كان خامساً في قائمة يناير2017 برصيد 2و142 مليون يورو، والنجم البلجيكي إيدن هازارد الذي كان عاشراً برصيد 5و101 مليون يورو، بينما احتفظ البرازيلي نيمارلاعب باريس سان جرمان بصدارة القائمة والمركز الأول وإن كانت قيمته السوقية (213 مليون يورو) قلت عما كانت عليه في يناير الماضي (8و246 مليون يورو) كما احتفظ الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة بالمركز الثاني في الترتيب برصيد 2و202 مليون يورو، بعد أن كانت قيمته السوقية 5و170 في يناير الماضي. وجاء الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام في المركز الثالث برصيد 7و194 مليون يورو، بعد أن كان سادساً في الترتيب في يناير الماضي برصيد 2و139 مليون يورو.

أما المراكز من الرابع إلى العاشر، فقد احتلها على التوالي الفرنسي كيليان مبابيه لاعب بي إس جي (5و192 مليون يورو)، والأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفينتوس (، 174,6 م)، والإنجليزي ديلي آلي لاعب توتنهام (3و171 م) والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي (8و167 م)، ومواطنه روميلو لوكاكولاعب مانشستر يونايتد (8و164 م)، والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد (2و150 م) وأخيراً الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يوناتيد في المركز العاشر والأخير.

الطريف أن المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول الجديد وأغلى مدافع في العالم احتل المركز 96 في قائمة «التوب 100» الأعلى قيمة سوقية برصيد 8و50 مليون يورو، رغم أن عقده مع الريدز بلغ 5و84 مليون يورو.