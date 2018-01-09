إنتاج عضلات بشرية من خلايا جذعية في المختبر

أ ف ب

أكد باحثون أنهم نجحوا في تنمية عضلات بشرية عاملة بالاستعانة بخلايا جذعية في المختبر، في خرق علمي واعد للمصابين بأمراض العضلات التنكسية، على ما أظهرت دراسة علمية نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء.



وقال فريق من جامعة "ديوك" في ولاية كارولينا الشمالية الأميركية إنهم كانوا أول من يحقق هذا الإنجاز باستخدام جلد أشخاص بالغين أو خلايا دم "معدلة" لتصبح خلايا شابة.



وهي تسمى "الخلايا الجذعية المستحثة المحفزة". وكما هو الحال مع الخلايا الجذعية الموجودة طبيعيا لدى الأجنة، يمكن لها أن تصبح أي نوع آخر من الخلايا البشرية.



وفي هذه الحالة، جرى تعديل "الخلايا الجذعية المستحثة المحفزة" لتصبح خلايا عضلية للهيكل العظمي. وقد نمت لتصبح "عضلات هيكلية بشرية عاملة"، على ما أفاد فريق في مجلة "نيتشر كومونيكيشنز".

وقال الباحث لينغجون راو المشارك في إعداد الدراسة "لقد استغرق الأمر سنوات من التجربة والخطأ ومن التخمينات المدروسة والخطوات الصغيرة قبل أن ننتج في نهاية المطاف عضلات بشرية فعالة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات".

