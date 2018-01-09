لوكاس براتو ينضم لريفر بليت

بوينس آيرس (د ب أ)

وصل المهاجم الأرجنتيني لوكاس براتو إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لإتمام اتفاق انتقاله من ساو باولو البرازيلي إلى صفوف ريفر بليت مقابل 11 مليون دولار، حسبما أكدت بعض المصادر داخل النادي الأرجنتيني.

ومن المقرر أن يوقع براتو اليوم على عقود انتقاله إلى ريفر بليت على أن يتوجه اليوم إلى مدينة ميامي الأمريكية، لكي ينضم إلى تدريبات فريقه الجديد الذي يقيم معسكره هناك بقيادة المدير الفني مارسيلو جايردو.

ويمثل انضمام براتو (29 عاماً) لصفوف ريفر بليت الصفقة الأهم في موسم الانتقالات الحالي في الأرجنتين، بجانب صفقة كارلوس تيفيز، الذي عاد إلى صفوف بوكا جونيورز قادماً من الدوري الصيني.

وقالت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «إنه في حال وقع براتو على عقود انضمامه لريفر بليت فإن نادي بوكا جونيورز، سيحصل على نسبة مئوية من قيمة الصفقة مقابل حقوق الرعاية لكونه النادي الذي ترعرع فيه اللاعب صغيراً منذ أن كان عمره 12 عاماً وحتى بلوغه 20 عاماً». وخلال مسيرته، لعب براتو لصالح أندية تيجري ويونيو سانتا في وفيليز سارسفيلد (الأرجنتين)، ولين (النرويج)، وجنوه (إيطاليا)، ويونيفيرسيداد كاتوليكا (تشيلي)، وأتلتيكو مينيرو (البرازيل).