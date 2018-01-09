هاري كين.. قناص «منطقة الحقيقة»

القاهرة (أنور إبراهيم)

أفردت مجلة «فرانس فوتبول» مساحة كبيرة في عددها الصادر أمس للحديث عن النجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير، الذي يتألق منذ بداية الموسم، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد 18 هدفاً ووصفته بأنه «مايسترو الاسبيرز»، وسلطت الضوء على دوره في فريقه كهداف وصانع لعب وصاحب رؤية ممتازة للملعب، كما أشادت بتميزه في تسجيل الأهداف بكلتا قدميه ورأسه، مشيرة إلى أنه يستحق عن جدارة لقب «المهاجم الكامل».

وذكرت المجلة في تقرير مطول لها حول هذا النجم الإنجليزي الذي صعد بسرعة الصاروخ لعالم النجومية ولفت إليه الأنظار بشدة خلال هذه المواسم الثلاثة الأخيرة، أنه رغم هذه النجومية الواضحة، فإن الخبراء والمراقبين اختلفوا على تقييمه، ففي الوقت الذي قال فيه البعض إنه مهاجم غير مهاري بالدرجة الكافية، اعتبره البعض الآخر أفضل مهاجم في العالم، ولعل هذا ما دفع المجلة إلى أن تقوم بعملية «فحص دقيق وشامل»، وترصد بالأرقام ما يملكه هذا النجم الإنجليزي من إمكانات فقالت: على مستوى تسجيل الأهداف نجح كين في إنهاء 2017 على رأس قائمة هدافي أوروبا برصيد 59 هدفاً منها 39 هدفاً في «البريميرليج» ليتقدم بذلك على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والأوروجواياني إدينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان، وأشارت إلى أنه لم يكتف بذلك، بل هو أيضاً صاحب لقب المهاجم الذي سدد على مرمى المنافسين في الدوري الإنجليزي أكبر عدد من التسديدات (124 تسديدة) متقدماً بذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه المصري محمد صلاح (77 تسديدة)، ما يعني أنه يجرب حظه في التسديد مرة كل 14 دقيقة، كما أنه المهاجم صاحب أكبر عدد من محاولات التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء (47 محاولة)، وهو أمر غير عادي بالنسبة لرأس حربة صريح مهمته الأساسية تسجيل الأهداف من داخل المنطقة وليس من خارجها. وتابعت المجلة قائلة: في «منطقة الحقيقة» وتقصد بها داخل منطقة الجزاء يعتبر كين قناصاً لا يقارن إذ يسجل بكلتا قدميه ورأسه، فخلال الموسم الماضي سجل 22 هدفاً بقدمه اليمنى و7 أهداف بقدمه اليسرى.. وهذا الموسم سجل 11 هدفاً بيسراه و9 أهداف بقدمه اليمنى و4 أهداف برأسه، واختتمت المجلة تقريرها بالحديث عن دور «كين» كصانع لعب وصاحب رؤية ممتازة للملعب، مشيرة إلى أنه يعشق اللعب في المنطقة الواقعة بين منتصف الملعب وحدود منطقة جزاء المنافس، وهو قادر انطلاقاً من هذه المنطقة على خلق الفرص لزملائه ولا يتفوق عليه في ذلك سوى البرازيلي روبرتو فيرمينيو لاعب ليفربول (27 هجمة من هذه المنطقة مقابل 20 لهاري كين)، كما أنه صاحب أعلى نسبة من التمريرات الناجحة في البريميرليج (73%) وهو عادة ما يلعب للأمام في اتجاه طولي وليس عرضياً بنسبة 55.4%، ورصيده من التمريرات الطويلة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 37 تمريرة، وهو عدد كبير بالنسبة لمهاجم رأس حربة صريح.