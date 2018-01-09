الهلال يفتقد الفرج والعابد أمام الاتحاد

الرياض (د ب أ)

يفتقد نادي الهلال جهود الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين السبت المقبل أمام الاتحاد.

ويغيب الفرج عن صفوف الفريق بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إذ تلقى إنذاراً خلال مباراة الهلال مع الاتفاق، التي أقيمت مساء الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين. في حين يغيب العابد بسبب تعرضه لإصابة قوية خلال اللقاء ذاته، أجبرته على مغادرة الملعب.

يشار إلى أن الهلال تعادل إيجابياً مع الاتفاق، بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الأول عند النقطة 35 نقطة، كما رفع الاتفاق رصيده للنقطة 15.

وأعرب رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، عن عدم رضاه عقب التعادل مع الاتفاق 1 1، ضمن المرحلة الحادية عشرة. وقال دياز، في تصريحات عقب المباراة: «لسنا راضيين عن هذه المباراة، يجب أن نبحث عن المشكلة ونصحح أخطائنا». وتابع: «الحل الذي نحتاجه هو تدعيم الفريق بلاعبين مميزين، فريقنا ليس في وضع سيئ جداً لازلنا في الصدارة بفارق أربع نقاط».

واستدرك: «ولكن نحتاج إلى تعزيز الفريق بلاعب أجنبي يصنع الفارق واسترجاع مستوى بعض اللاعبين لتجاوز هذه الكبوة». واستمر: «الهلال كتاب مفتوح للفرق، وأعترف بذلك لأننا نلعب بنهج هجومي واضح، مررنا بظروف في الموسم الماضي واستطعنا العودة، وأثق في قدرة اللاعبين على العودة للانتصارات مجدداً».