الهلال يفتقد الفرج والعابد أمام الاتحاد

الرياض (د ب أ)
يفتقد نادي الهلال جهود الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين السبت المقبل أمام الاتحاد.
ويغيب الفرج عن صفوف الفريق بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إذ تلقى إنذاراً خلال مباراة الهلال مع الاتفاق، التي أقيمت مساء الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين. في حين يغيب العابد بسبب تعرضه لإصابة قوية خلال اللقاء ذاته، أجبرته على مغادرة الملعب.
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وأعرب رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، عن عدم رضاه عقب التعادل مع الاتفاق 1 1، ضمن المرحلة الحادية عشرة. وقال دياز، في تصريحات عقب المباراة: «لسنا راضيين عن هذه المباراة، يجب أن نبحث عن المشكلة ونصحح أخطائنا». وتابع: «الحل الذي نحتاجه هو تدعيم الفريق بلاعبين مميزين، فريقنا ليس في وضع سيئ جداً لازلنا في الصدارة بفارق أربع نقاط».
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