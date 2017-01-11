مؤتمر لإنقاذ «نمر الثلوج» النادر في نيبال

كتماندو (د ب أ)

يجتمع وزراء ومسؤولون حكوميون ونشطاء في مجال الحفاظ على البيئة من أكثر من عشر دول يتواجد بها «نمر الثلوج» النادر، الأسبوع المقبل في كتماندو، لمحاولة إنقاذ هذا النوع من النمور الذي يواجه بشدة خطر الانقراض، حسب تقارير صدرت أمس الأربعاء.

ويسكن نمر الثلوج، وهو حيوان مراوغ له ذيل طويل وفراء رمادي مدخن، المناطق الشاهقة وسفح الجبال على ارتفاع أكثر من 3 آلاف متر من سطح البحر، وتقع معظم المناطق التي تتواجد بها هذه الحيوانات في وسط وجنوب آسيا، وتقدر أعدادها على مستوى العالم بنحو 3500 إلى 7 آلاف حيوان بالغ. وتواجه هذه القطط الكبيرة النادرة، التي تنتمي لفصيلة السنوريات، وتتراوح أعدادها في منطقة شمالي نيبال بين 300 و500 نمر، أخطاراً بسبب عدة عوامل، من بينها تغير المناخ والتعديات البشرية والصيد. وسوف يشهد المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، بداية من الثلاثاء المقبل، مناقشة الخبراء والمسؤولين لاستراتيجيات الحفاظ على الحيوان النادر.

ويجمع المؤتمر، الذي يشمل ورشة عمل تستمر ليومين، وزراء من باكستان والهند وبوتان ونواب وزراء من الصين ووفوداً من روسيا ومنغوليا وقيرغيزستان وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وقال شانكار بهانداري، وزير الغابات والحفاظ على التربة النيبالي: «إننا على ثقة بأن الاجتماع سوف يساعد على تحديد السبل الأكثر فاعلية للحفاظ على نمر الثلوج».