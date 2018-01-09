ريجيكامب: إذا أردنا «الدرع» علينا مواصلة الانتصارات

أبوظبي (الاتحاد)

رفض الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الوحدة، اعتبار النقص في صفوف فريق الجزيرة سبباً في فوز العنابي وقال: «هذه ليست مشكلتي ومن يسأل عنها هو مدرب الجزيرة، لدينا كذلك نقص وافتقدنا جهود 4 لاعبين هم إسماعيل مطر والغافري وباتنا والكمالي، وكمدرب محترف أعمل مع كل اللاعبين، وليس مجموعة محددة من اللاعبين، لذلك الوحدة جاهز لكل الظروف بغض النظر عن النقص في صفوفه».

وتابع: «سعيد بالفوز وهو خطوة أولى، وعلينا الاستمرار على اللعب بهذا الشكل إذا أردنا الفوز، لكنني لست سعيداً باستقبال فريقي لهدفين في آخر الدقائق نتيجة الاسترخاء والمباراة تنتهي دائماً بعد صافرة الحكم، وأعتقد أن لاعبينا بعد أن اطمأنوا إلى النتيجة افتقدوا التركيز، وسنناقش كل مجريات اللقاء، وأتمني أن يكون الفريق في حالة تركيز كامل طوال أي مباراة».

وعن عودة تيجالي لممارسة عاداته بتسجيل الأهداف قال ريجيكامب:. «سعيد بكل اللاعبين وليس تيجالي فقط الذي سعدت بإحرازه بثلاثة أهداف، وهو عليه دائماً أن يسجل من كل فرصة، لأن هذا هو الدور المطلوب منه في المباراة».