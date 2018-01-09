أحمد خليل لم يشارك معنا منذ 10 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

اعترف الهولندي تين كات، مدرب الجزيرة، أن خسارة فريقه أمام الوحدة، جعلته خارج سباق المنافسة على درع الدوري والدفاع عن لقبه، خاصة بعد أن اتسع الفرق مع الصدارة إلى 9 نقاط، مشيراً إلى أن ما يريد أن يؤكده أن الجزيرة سيظهر بشكل قوي في مباراة السوبر أمام الوحدة يوم 20 من الشهر الجاري.

وأرجع المدرب الهولندي الخسارة إلى العامل النفسي عند لاعبيه، وعدم وجود ردة الفعل اللازمة مثلما يحدث في السابق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هناك عوامل أخرى لا يريد الحديث عنها تفصيلاً هي السبب فيما يتعرض له الفريق، رافضاً أن يتحمل وجهازه الفني واللاعبون مسؤولية ما يحدث بسبب أسباب نفسية. وقال: قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول وأهدرنا 3 أهداف على الأقل، لم نوفق في التسجيل وبعد استقبالنا الأهداف من الطبيعي أن يكون من الصعب العودة إلى اللقاء، وما حدث جرس إنذار خطير ولا بد أن يعي الكل ما يحدث، لا أستطيع أن ألوم اللاعبين، الخسارة لم تكن بإرادتنا، حاولنا جاهدين تخطي الظروف والصعاب، لكنها دائماً ما تتكرر، وهذا ليس له علاقة بكرة القدم، والجميع في وضع صعب، لكن في الوقت نفسه لا نتحمل ما حدث، هناك صعوبات كثيرة ولا أريد تناولها بالتفصيل.

وأكد تين كات أنه لا يعرف شيئاً عن موقف اللاعب أحمد خليل، وقال: الجزيرة يرحب بكل لاعبيه، وأنا شخصياً معجب بأحمد خليل فهو لاعب جيد، لكن ما أريد أن أوضحه أنه لعب معنا 10 دقائق فقط، ومن 10 سبتمبر لم يوجد معي في الفريق.