عبد الله عامر (الذيد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «الذيد - 2018» التي أقيمت مساء أمس لفئة «الإيذاع» لمسافة 6 كلم، في ميدان الذيد بإمارة الشارقة، كما شهد السباقات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وانتزعت «مكسب» لسالم محمد دحروي العامري ناموس الشوط الرئيس الأول «إيذاع» أبكار، لتخطف الكأس وسيارة رنج روفر، بعد قطعت مسافة الشوط بتوقيت بلغ 9:14:8، تاركة المركز الثاني لـ«خوفة» بقيادة سعيد محمد بن منانة الكتبي، والتي قطعت المسافة بزمن بلغ 9:16:8، ووصلت في المركز الثالث «عزوة» لمحمد محمد زايد المنصوري بزمن 9:23:7.

وفي الشوط الرئيس الثاني المخصص للإيذاع جعدان، كان الموعد مع «جدير» لسعيد سيف عتيق الحميري، ليحرز الناموس بتوقيت بلغ 9:17:0، وجاء في المركز الثاني «أسكندر» لسالم عامر سعيد العمري، وأنهى مراحل الشوط بزمن قدره 9:19:3، ووصل «منذر» لعلي محمد قناص علي العامري ثالثاً بزمن بلغ 9:22:7، وبعد ختام المنافسات قام عبد الله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز في المنصة الرئيسة بميدان الذيد، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: في الشوط الثالث، تصدرت «شذى» لمحمد سالم حبروت الكتبي وخطفت الناموس بزمن قدره 9:15:0، وفي الشوط الرابع، حلقت «زاهية» لناصر محمد غنام الهاملي بالمركز الأول، بعد قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 9:09:4، وأهدت «ضجر» مالكها حسن أحمد حسن العامري ناموس الشوط الخامس بزمن بلغ 9:11:7، وفي الشوط السادس، طار «الفاتن» لسعيد محمد سالم الوهيبي مع المركز الأول بزمن قدره 9:13:4، وفي الشوط السابع، فازت «نوف» لسالم سعيد بالغصنة العامري باللقب بزمن قدره 9:16:6، وفي الشوط الثامن، أوفت «وعد» بالوعود مهدية مالكها إبراهيم محمد الوهيبي ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت قدره 9:06:5، وفي الشوط التاسع، كانت «قناد» لسهيل محمد بالحطم العامري أول الواصلين لخط الختام، بعد أنهى مراحل الشوط بزمن قدره 9:17:1، وفي آخر أشواط الفترة المسائية لفئة الإيذاع الشوط 10، خطفت «غازية» لعلي خليفة بالرشيد السويدي ناموس الشوط والمركز الأول بزمن بلغ 9:22:4، حصل جميع الفائزين بالأشواط المسائية على سيارات، وبقية المراكز إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة، وشهدت المنافسات وجوداً كبيراً لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

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