800 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي 2017

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018 والذي يهدف إلى تسليط الضوء على دور الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة في تحفيز الابتكار والإنتاجية، ودفع مسار النمو والازدهار في دولة الإمارات.

وشهد افتتاح الملتقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية، ومعالي الشيخ عبد الله بن بطي آل حامد، رئيس هيئة الطاقة أبوظبي، ومعالي الدكتور علي النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، ومعالي عبد الله مصلح الأحبابي، رئيس هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، ومعالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية دبي، وخليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة ألقاها معالي سيف محمد الهاجري، رحب في مستهلها بالمشاركين في فعاليات الدورة الخامسة للملتقى التي تهدف إلى رفد المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات بإضافات نوعية تستقرئ الواقع وتستشرف المستقبل، وتتيح الفرصة لمناقشة البدائل والمسارات التنموية للاقتصاد الوطني، بشكل يعكس رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة.

وأضاف: «إن تحقيق آمالنا في المستقبل الذي نرجوه لدولة الإمارات، يتطلب مواصلة العمل الدؤوب الذي بدأناه منذ سنوات، والذي نسعى من خلاله إلى التشارك في صياغة توجهات التنمية، وتحديد أولوياتها على النحو الذي ينسجم مع الاستراتيجيات والرؤى طويلة المدى في ضوء الإمكانيات والموارد المتاحة».