عباس: مستعد للعمل مع ترامب لتحقيق السلام في المنطقة

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وقال في كلمة بمناسبة الذكرى الـ52 لانطلاقة حركة «فتح» إن الاستيطان على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى زوال، وأن قرار مجلس الأمن 2334 أكد المرجعيات الدولية، وطالب إسرائيل بوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية، وعدم جواز إحداث أي تغييرات ديمغرافية.

ودعا عباس إلى أن يكون 2017 عام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، لأن المزيد من الاعترافات سيعزز فرص التوصل إلى حل الدولتين. وتطرق لمؤتمر باريس المقرر انعقاده في باريس منتصف يناير الحالي، وقال«نتطلع بكل أمل للمؤتمر، وأهمية أن ينتج عنه آلية دولية للمتابعة، وجدول زمني للتنفيذ». وثمن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد اجتماع ثلاثي في موسكو، وأبدى استعداده الدائم لتلبية هذه الدعوة.

أمنيا، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي أمس بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين قبالة سواحل بحر غزة. وذكر صيادون فلسطينيون أن الزوارق الحربية أطلقت النار باتجاه عدد من مراكبهم، لكن دون وقوع إصابات. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات من الجيش والشرطة اعتقلت الليلة قبل الماضية 8 فلسطينيين من الضفة الغربية بزعم الاشتباه بإخلالهم بالنظام العام.

وأكد مركز أسرى فلسطين أن الاحتلال نفذ 6170 حالة اعتقال خلال 2016 شملت 1250 طفلا، و208 امرأة وفتاة. وقال في تقرير إن ما يقارب من ثلث حالات الاعتقال كانت من نصيب القدس.