برونزية توما وإنجاز المعاقين ولقب «عموري».. الأبرز

رضا سليم (دبي)

ودعنا منذ ساعات قليلة عام 2016، بعدما سطرت الرياضة الإماراتية إنجازات كثيرة في كل المحافل الدولية والقارية والعربية والخليجية، ورفع أبطالنا علم الدولة عالياً، إلا أن ما تحقق في مدينة ريو البرازيلية كان الأبرز من بين كل الإنجازات، ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة للرياضة والرياضيين.

كانت الميدالية البرونزية التي حققها توما سيرجيو لاعب الجودو في الدورة الأولمبية الحدث الأهم، نظراً لأنها الميدالية التي أعادت الإمارات من جديد إلى قائمة الميداليات الأولمبية وكانت أول برونزية في تاريخ الرياضة الإماراتية، ورفع عدد الميداليات التي حققتها الإمارات إلى واحدة ذهبية حققها الشيخ أحمد بن حشر في أولمبياد أثينا 2004، وبرونزية الجودو توما.

واستمر تألق أبطالنا وبالتحديد في الدورة البارالمبية للمعاقين، وسجل المنتخب الوطني للمعاقين 7 ميداليات ملونة، وهي أفضل حصيلة في تاريخ مشاركات الدولة في الدورات البارالمبية منها ميداليتان ذهبيتان في ألعاب القوى ورفعات القوة، إلى جانب حصد الفتاة الإماراتية أول إنجاز لها في المحافل البارالمبية، فضلاً عن الظهور الأول لفتيات الدولة في مسابقات رفعات القوة.

في الوقت الذي دخل محمد خميس التاريخ للمرة الثانية، ويعد أول إماراتي يحصل على ميداليتين ذهبيتين في تاريخ الألعاب البارالمبية، فيما فاز عبدالله سطان العرياني بـ 3 فضيات في الرماية كأول لاعب يحصل على 3 ميداليات في دورة واحدة، فيما أهدى محمد القايد «أم الألعاب» أول ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمبية لتتواصل مسيرة الإنجازات، وشهدت أول بصمة لفتاة الإمارات والتي دخلت التاريخ في الدورة بحصولها على ميداليتين فضية وبرونزية دفع الجلة عن طريق نورة الكتبي وسارة السناني.