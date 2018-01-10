فرنسا تحقق مع «أبل» في إبطاء هواتف «آي فون» القديمة

باريس (د ب أ)

فتح ممثلون للادعاء الفرنسي تحقيقاً مع شركة «أبل» الأميركية، بعد أن تقدمت جماعة لحماية المستهلكين بشكوى ضد شركة التكنولوجيا العملاقة تتعلق بتعمد الشركة إبطاء الإصدارات الأقدم من سلسلة هواتفها الشهيرة «آي فون» لتشجيعهم على شراء إصدارات أحدث، حسبما أكد مصدر قضائي مساء الاثنين.

وكانت «أبل» اعتذرت نهاية العام الماضي عن تعمدها إبطاء بعض إصدارات آي فون القديمة من خلال برامج تحديث، لكنها قالت إنها فعلت ذلك من أجل إطالة عمر البطارية وليس لإجبار العملاء على شراء إصدارات أحدث، وذكر مصدر قضائي أن التحقيق الفرنسي بدأ الجمعة، وتم تسليمه إلى هيئة المنافسة وحماية المستهلك في البلاد. وكانت هيئة حماية حقوق المستهلك قد تعهدت برفع شكوى ضد أبل في 27 ديسمبر الماضي، واتهمت الهيئة الفرنسية «أبل» بتعمد إبطاء الإصدارات من أجل تسريع وتيرة الاستبدال بإصدارات أحدث.وقالت الهيئة إن فرنسا هي ثالث دولة تحقق مع أبل حول هذه المسألة بعد الولايات المتحدة وإسرائيل.