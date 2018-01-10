  • الأربعاء 22 ربيع الآخر 1439هـ - 10 يناير 2018م

روسيا تصدر للولايات المتحدة أول شحنة غاز مسال
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 10 يناير 2018

موسكو (وام)

يستقبل ميناء «إيفرت» قرب مدينة بوسطن في الولايات المتحدة، نهاية الشهر الجاري، أول شحنة غاز روسي مسال، على متن ناقلة الغاز«Gaselys»، التي انطلقت نهاية الشهر الماضي من مشروع «يامال» الروسي للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة «يامال». ويعد المشروع أحد أبرز منتجي الغاز المسال في العالم، وأكبر مصدر إلى المملكة المتحدة. يذكر أن مشروع يامال للغاز الطبيعي يضم شركات عدة، مثل «نوفاتيك» الروسية (بنسبة 50.1%)، و«توتال» الفرنسية (20%)، وشركة البترول الوطنية الصينية (20%)، وصندوق الاستثمار الصيني طريق الحرير (9.9%).

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 