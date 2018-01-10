روسيا تصدر للولايات المتحدة أول شحنة غاز مسال



تاريخ النشر: الأربعاء 10 يناير 2018 موسكو (وام) يستقبل ميناء «إيفرت» قرب مدينة بوسطن في الولايات المتحدة، نهاية الشهر الجاري، أول شحنة غاز روسي مسال، على متن ناقلة الغاز«Gaselys»، التي انطلقت نهاية الشهر الماضي من مشروع «يامال» الروسي للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة «يامال». ويعد المشروع أحد أبرز منتجي الغاز المسال في العالم، وأكبر مصدر إلى المملكة المتحدة. يذكر أن مشروع يامال للغاز الطبيعي يضم شركات عدة، مثل «نوفاتيك» الروسية (بنسبة 50.1%)، و«توتال» الفرنسية (20%)، وشركة البترول الوطنية الصينية (20%)، وصندوق الاستثمار الصيني طريق الحرير (9.9%).