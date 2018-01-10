«المركزي السويسري» يتجه لتحقيق أرباح قياسية

فرانكفورت (د ب أ)

يتجه البنك المركزي السويسري إلى تحقيق نتائج سنوية قياسية، وأرجع ذلك إلى مكاسب مدخرات العملة الأجنبية لديه. وتوقع البنك الوطني السويسري تحقيق أرباح بقيمة 54 مليار فرانك سويسري (54.2 مليار دولار) لعام 2017، أي أكثر من ضعف الأرباح التي حققها في 2016 وبلغت 24.5 مليار.

وترجع الزيادة القوية بصورة أساسية إلى ضعف الفرانك الذي فقد ما يقارب 10% من قيمته أمام اليورو العام الماضي، ما أدى بدوره لارتفاع قيمة مدخرات العملات الأجنبية لدى البنك، وبلغت قيمة أصول البنك 784 مليار فرانك بنهاية نوفمبر الماضي، حيث مثلت نحو 94% من ميزانية البنك.

يذكر أن البنك قام في الماضي بعمليات شرائية كبيرة باليورو لمنع الفرانك من أن يصبح قوياً أكثر من اللازم. يشار إلى أن قوة الفرانك تضر بالصادرات السويسرية وتدفع المستهلكين السويسريين للتسوق في الخارج بدلاً من الداخل. ومن المقرر أن ينشر البنك إحصاءات إيراداته النهائية في 5 مارس المقبل.