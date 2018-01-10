«حماية المستهلك الألمانية» تطالب بخفض أسعار مكالمات المحمول

برلين (د ب أ)

طالبت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك في ألمانيا، أمس، بخفض أسعار مكالمات الهاتف المحمول من ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقال لاوس مولر، رئيس الرابطة: «إن الأسعار المرتفعة نسبياً تعد «فجوة كبيرة» وفقاً للوائح الأوروبية»، مضيفاً: «إن الرابطة ستستخدم اللوائح الحالية لإنهاء هذا (الغش من جانب شركات الاتصالات)».

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ألغى رسوم مكالمات الهاتف المحمول بين دول التكتل في يونيو الماضي، ومن ثم فإن الرسوم المفروضة على المستهلكين في ألمانيا عند الاتصال بدول أخرى في الاتحاد تعد «أمراً غريباً».

وساق مثالاً على ذلك «أسعار مكالمات الهاتف المحمول من إسبانيا إلى ألمانيا أو فرنسا التي تتكلف تماماً مثل أسعار الاتصال المحلي، بينما يدفع المستهلك الألماني المتصل بإسبانيا أو فرنسا «أضعاف» التكلفة عند الاتصال من ألمانيا»، واعتبر أن الوضع القائم يدر أرباحاً كبيرة وبصورة غير عادلة لشركات الاتصالات.