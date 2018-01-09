«جلوبــل» تتخارج من شركـة «بنــدار» ‬للتجارة ‬والاستثمار

الكويت (الاتحاد)

وقع بيت ‬الاستثمار ‬العالمي (‬جلوبل)‬، اتفاقية ‬تخارج ‬من ‬حصة ‬في ‬شركة ‬بندار ‬للتجارة ‬والاستثمار «‬بندار» ‬بسعر ‬يفوق ‬القيمة ‬السوقية. ‬وكانت ‬الحصة ‬مملوكة ‬من ‬قبل «‬صندوق ‬جي ‬أم ‬أف ‬آي» ‬وشركة ‬جيمبال ‬القابضة ‬المدارين ‬من ‬قبل ‬ذراع ‬إدارة ‬الأصول ‬البديلة، ‬جلوبل ‬كابيتال ‬مانجمنت.

وكان صندوق «جي أم أف أي» قد استحوذ على حصة الأغلبية في شركة بندار عام 2008، قبل بضعة أشهر من بداية الأزمة المالية العالمية، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع التمويل الاستهلاكي في الشرق الأوسط. وفي أعقاب الأزمة المالية والربيع العربي، قام فريق إدارة جلوبل كابيتال مانجمنت بتنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة والنمو لشركة بندار. وركز البرنامج على توسيع شبكة الفروع وتنويع قاعدة المنتجات وتحسين جودة الإقراض وتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر التمويل وتحسين الحوكمة المؤسسية للشركة. وحققت الشركة في الفترة ما بين 2012 و2016 نموا تراكمياً في الإيرادات بنسبة 17%، وفي صافي الأرباح بنسبة 54%، وفي إجمالي الأصول بنسبة 23 في المائة في واحدة من أكثر الفترات تحدياً في قطاع الخدمات المالية في الأردن. كما تمكنت الشركة من توزيع أرباح نقدية لنفس الفترة.

وقال محمد الشاهين الربيّع، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والشريك المدير في جلوبل كابيتال مانجمنت: «نحن سعداء للغاية لإتمام هذا التخارج لتوفير السيولة لعملائنا، خاصة في مثل هذه البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة».

وقال زاكير رزفي، الشريك في جلوبل كابيتال مانجمنت ومدير صندوق «جي أم أف اي»: «إن فريق جلوبل كابيتال مانجمنت قد أثبت قدراته في إدارة وتنامي والتخارج من أصول عبر مختلف القطاعات وفي ظروف السوق الصعبة. وقد كانت تقريبا جميع تخارجات الشركة أعلى من القيم الدفترية والقيم السوقية للشركات المدرجة».