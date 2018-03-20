توصيات الملتقى الفكري: إطلاق مسابقة ومركز للترجمة

الشارقة (الاتحاد)

رفعت لجنة التوصيات الخاصة بالملتقى الفكري المصاحب للدورة 28 من أيام الشارقة المسرحية، أسمى آيات الشكر والعرفان، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الرعاية السامية التي أحاط بها المسرح، وأيام الشارقة المسرحيَّة، والملتقى الفكري.

وثمنت اللجنة عالياً الجهد الكبير الذي تبذله دائرة الثقافة -حكومة الشارقة، في التنوير المسرحي والثقافي، وعقد اللقاءات القائمة على التعدد الثقافي والحضاري العربي. وقدمت لجنة التوصيات الخاصة بالملتقى الفكري المصاحب للدورة 28 من أيام الشارقة المسرحية، توصياتها في ضوء المناقشات والمداخلات، ومنها إصدار قاموس أو معجم مسرحي يضم تعريفاً بالقديم والمعاصر من المفاهيم والمصطلحات المسرحيَّة، واستحداث مسابقة للترجمة المسرحيَّة، أو جائزة لأفضل (دراسة نقديَّة مسرحيَّة مترجمة أو نص مسرحي مترجم)، وعقد ندوة خاصة بقراءة شروح وترجمات العرب القدماء لكتاب (فن الشعر) لأرسطو، وإنشاء برنامج عملي يهدف إلى إعداد أنطولوجيا مسرحيَّة، والتفكير في إقامة مركز بحثي متخصص في شؤون الترجمة المسرحيَّة، من اللغة العربيَّة وإليها.

كذلك طالبت التوصيات بابتعاث طلاب مسرح عرب إلى دول متعددة اللغات والثقافات، وإقامة مؤسسة أو هيئة أو جمعيَّة عربيَّة، تكون مرجعيَّة للنقد المسرحي العربي، وإقامة وإنشاء مكتبة مسرحيَّة إلكترونيَّة، وتفعيل دور مشاركة الفرق المسرحيَّة في فعاليات التبادل الثقافي، واعتماد جهة رسميَّة أو شبه رسميَّة كمرجعيَّة في تحديد المصطلحات المسرحيَّة العربيَّة، وعقد ندوة تتخذ من (توطين المسرح في الثقافة العربيَّة) عنواناً لها، وأن تخضع ترجمات المسرح إلى استراتيجيَّة واضحة المعالم، وعقد ندوة خاصة بالمعاجم المسرحيَّة العربيَّة: تأليفاً، إعداداً، وترجمة.