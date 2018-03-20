«فقط».. العتبة المشهدية والرمزية العالية

إبراهيم الملا (الشارقة)

قدمت فرقة مسرح بني ياس مساء أمس الأول بقاعة قصر الثقافة في الشارقة، عرضها المسرحي بعنوان: «فقط» ضمن عروض الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان أيام الشارقة المسرحية. العرض من إخراج فيصل الدرمكي ومن تأليف عبدالله مسعود الذي يستوحي نصه من الفيلم الروائي القصير «غصرة» للمخرج التونسي جميل النجار.

شهد العرض عودة مصحوبة بالتميّز للفنان علاء النعيمي بعد فترة غياب طويلة عن أيام الشارقة المسرحية، عودة ضمنت أيضاً للمخرج فيصل الدرمكي ولمسرح بني ياس مساحة إبداعية متألقة ومشاركة أكثر توهجاً مقارنة بالسنوات السابقة.

ويبدو أن عرض «فقط» استفاد من أخطاء وعثرات الماضي، مرتكزاً هذه المرة على حكاية مشوقة تشكّلت بداية مع بزوغ العتبة المشهدية الأولى في العمل، وصولا إلى الذروة أو لحظة الختام المتوافرة على قدر كبير من الاختزال البصري، والرمزية العالية، والتكوينات المكثفة، التي جسّدت مقولة العرض وثيمته الأساس.

نرى بداية وفي مقدمة الخشبة شخصاً ذا مظهر محايد، يختزن في داخله حيرة أخذت تتسلل بشكل تدريجي إلى ملامحه، ومن خلال مونولوج مؤقت وغير مكتمل وتقطعه الكثير من الأحداث، وتوافد الزوّار العابرين، نكتشف أن هذا الشخص، واسمه «هشام» (يقوم بدوره علاء النعيمي) بات معزولاً ووحيداً بعد أن تعطلت سيارته ونفدت بطارية هاتفه المحمول، وهو الآن بحاجة لمن يساعده كي يوصل الدواء لوالدته المريضة، ومع مرور الوقت يشعر بضرورة قضاء حاجته البيولوجية، ولكن وفي كل مرة يحاول فيها الاختباء خلف صخرة أو شجرة، يمرّ عليه أناس لا يعرفهم ويبدأون في استجوابه للتعرف على قصته ونواياه وسبب تواجده في المكان.