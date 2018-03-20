«الظفرة تقرأ».. يحتفي بالثقافة والفكر والإبداع

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تفقد سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معرض الظفرة للكتاب في يومه الثاني، والذي يقام تحت شعار «الظفرة تقرأ» بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة، ويضم أكثر من 20 دار نشر وعارضاً محلياً، وشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب والجمهور الذي حرص على تفقد المعروضات والأجنحة التي يضمها المعرض.

شهد الجولة، صالح جذلان المزروعي، المدير الإقليمي لدائرة التعليم والمعرفة في الظفرة، والسعد المنهالي، رئيس تحرير ناشيونال جيوجرافيك، عضو اللجنة التنفيذية لتفعيل قانون القراءة، وناعمة المنصوري، مدير مركز مطبعة المكفوفين، عضو اللجنة المركزية للقراءة، وعدد من مسؤولي وممثلي الدوائر.

وشملت الجولة أروقة المعرض وأهم الأجنحة التي يتضمنها، واستمع الحضور إلى شرح حول أهم المطبوعات والخدمات التي يتضمنها كل جناح ومعرض، ومختلف الفعاليات والأنشطة التي يتم تقديمها للجمهور الكبير الذي يحرص على متابعة البرامج والأنشطة المقدمة كافة على مدى 4 أيام متتالية، هي فترة المعرض المقام في مقر صالة الأعراس بمدينة زايد، ويستقبل الجمهور من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً، ويعاد فتح أبوابه من 4 عصراً إلى 9 مساء.

وأكد صالح جذلان أن المعرض يمثل علامة فارقة لدى عشاق الفكر والثقافة والاطلاع في منطقة الظفرة، وذلك بفضل نجاح المعرض في نقل أكثر من 20 دار نشر وموزعاً إلى منطقة الظفرة لمشاركة الجمهور وأهالي المنطقة منتجاتهم وخلاصة فكرهم وتجاربهم عبر منشورات ومطبوعات غنية بالثقافة والفكر والإبداع، وهو ما يتيح الفرصة أمام الجميع لمعرفة آخر الإصدارات والكتب والبرامج الثقافية المختلفة، ما يضفي مزيداً من الأجواء المشجعة على القراءة.

وأشاد المزروعي بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على توفير هذا المعرض المتميز، والذي يتصادف مع شهر القراءة وساهم في نقل المعرفة والثقافة إلى أماكن وجود الأهالي، وهو ما كان له أثر فعال وكبير في التشجيع على زيارة المعرض والاطلاع على أهم مقتنياته ومحتوياته.

وقالت السعد المنهالي، إن اليوم الثاني من معرض الظفرة للكتاب شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والجمهور، وهو ما يعكس مدى نجاح المعرض في الوصول إلى أكبر شريحة من أهالي منطقة الظفرة، وعرض أهم الخلاصات الفكرية والتجارب أمام الزوار، وبالتالي نجاح المعرض في تحقيق أهدافه.

وأوضحت ناعمة المنصوري أن مشاركة جناح مركز زايد للرعاية الإنسانية، متميزة وناجحة من خلال مجموعة من أصحاب الهمم، خاصة فئة المكفوفين، وتمكنهم من قراءة القصص التي تهتم بأصحاب الهمم وترجمتها بطريقة برايل، وكذلك العزف من قبل طلاب التوحد، ومشاركتهم مع أصدقائهم الأسوياء، ما كان له أثر إيجابي كبير في نفوسهم.