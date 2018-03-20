أبوظبي (الاتحاد)

شهد جناح نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد المشارك في فعاليات معرض «الظفرة تقرأ» للكتاب 2018، الذي انطلق أمس الأول، ويستمر أربعة أيام بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة، إقبالاً رسمياً وجماهيرياً؛ نظراً لتنوع إصدارات النادي والتي لاقت الإقبال نفسه في جناح الدولة المشارك في فعاليات الدورة الحالية لـ«معرض الرياض الدولي للكتاب 2018».

وزار الجناح في معرض «الظفرة تقرأ» عدد من المسؤولين والزوار والمهتمين، إلى جانب عدد من الوفود الطلابية من المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، حيث أعربوا عن وتقديرهم للدور الكبير لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، في المحافظة على تراث الآباء والأجداد، مبدين إعجابهم بالإنتاج الثقافي الغزير والمتنوع الذي أثرته إصدارات ومطبوعات مركز سلطان بن زايد التي تجمع بين التراث والمعاصرة. وقالت فاطمة مسعود المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث في نادي تراث الإمارات، إن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون القائم بين النادي ودائرة الثقافة والسياحة في كل ما من شأنه إثراء العمل الثقافي والمعرفي في الدولة.

كما تشارك «مؤسسة التنمية الأسرية» بمعرض الظفرة الأول للكتاب، حيث زار جناح المؤسسة سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وصالح بن جذلان المزروعي، المدير الإقليمي لدائرة التعليم والمعرفة في منطقة الظفرة، وعبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة، وسيف سعيد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة زايد، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد من طلاب وطالبات المدارس في منطقة الظفرة.

تهدف مشاركة المؤسسة في المعرض إلى تشجيع القراءة لدى أفراد المجتمع، وتوعيتهم بأهميتها في تزويد وإثراء محصولهم الثقافي والمعرفي الذي له الأثر الواضح في بناء المجتمع.