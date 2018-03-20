أبوظبي (الاتحاد)
شهد جناح نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد المشارك في فعاليات معرض «الظفرة تقرأ» للكتاب 2018، الذي انطلق أمس الأول، ويستمر أربعة أيام بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة، إقبالاً رسمياً وجماهيرياً؛ نظراً لتنوع إصدارات النادي والتي لاقت الإقبال نفسه في جناح الدولة المشارك في فعاليات الدورة الحالية لـ«معرض الرياض الدولي للكتاب 2018».
وزار الجناح في معرض «الظفرة تقرأ» عدد من المسؤولين والزوار والمهتمين، إلى جانب عدد من الوفود الطلابية من المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، حيث أعربوا عن وتقديرهم للدور الكبير لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، في المحافظة على تراث الآباء والأجداد، مبدين إعجابهم بالإنتاج الثقافي الغزير والمتنوع الذي أثرته إصدارات ومطبوعات مركز سلطان بن زايد التي تجمع بين التراث والمعاصرة. وقالت فاطمة مسعود المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث في نادي تراث الإمارات، إن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون القائم بين النادي ودائرة الثقافة والسياحة في كل ما من شأنه إثراء العمل الثقافي والمعرفي في الدولة.
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تهدف مشاركة المؤسسة في المعرض إلى تشجيع القراءة لدى أفراد المجتمع، وتوعيتهم بأهميتها في تزويد وإثراء محصولهم الثقافي والمعرفي الذي له الأثر الواضح في بناء المجتمع.