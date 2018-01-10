«اقتصادية عجمان» تُطور إجراءات التراخيص

عجمان (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لقاء عمل مع أصحاب العلاقة، وأبرزهم المتعاملين لتطوير إجراءات إصدار التراخيص الاقتصادية الجديدة باستخدام أسلوب «التفكير التصميمي» الرامي إلى اكتشاف التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة لتطوير الأداء المؤسسي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لإشراك أصحاب العلاقة والمتعاملين في عمليات التطوير والتحسين المستمرين للارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة، حسب بيان أمس.

وقال علي عيسى النعيمي، المدير العام: «نلتزم في«اقتصادية عجمان» بتسخير جهودنا لتطوير وتحسين خدماتنا، لدفع عجلة النشاط الاستثماري وتهيئة بيئة تنافسية تستقطب الاستثمارات إلى إمارة عجمان.

وتكمن أهمية«اللقاءات المفتوحة ومجموعات التركيز» في خلق قنوات اتصال وتواصل فعّالة مع أصحاب العلاقة والمتعاملين على رأس الأولوية، لمناقشة التحديات والسبل المبتكرة للتغلب عليها وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارة، ويدعم رؤيتنا في بناء اقتصاد تنافسي لاستدامة التنمية». من جهته، قال عبدالله بن ناصر النعيمي، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة: «تبنّي مفهوم التصميم التفكيري يسهم في تحصيل وجهات نظر متنوّعه، والوصول إلى حلول فاعلة تضمن التغلب على التحديات الحالية والناشئة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمة. ونسعى إلى ترسيخ الشفافية والثقة والمصداقية، والتي تعد أحد قيمنا، فضلاً عن استنباط أفكار جديدة لتطوير الإجراءات وقنوات تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين وتقليل المخاطر المتعلقة بالتنفيذ.