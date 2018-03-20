إيطاليا تصادر سفينة منعت إعادة مهاجرين إلى ليبيا

روما (رويترز)

قالت منظمة خيرية إن محكمة إيطالية أمرت بمصادرة سفينة تابعة لها بتهمة أن طاقمها ساعد مهاجرين غير شرعيين بإنقاذ أكثر من 200 مهاجر من زوارق قبل أن يتحرك حرس السواحل الليبي لإعادتهم إلى أفريقيا.

وتلقي القضية الضوء على المواجهة المشحونة للغاية بين المنظمات الإنسانية التي تسعى لإنقاذ الأرواح في البحار المفتوحة والسلطات الأوروبية التي تحاول تقليص أعداد من يقدمون على الرحلة الخطرة.

وقال حرس السواحل الإيطالي إن المنظمة الخيرية الإسبانية (بروأكتيفا أوبن آرمز) انتشلت المهاجرين من زوارق مطاطية غير آمنة في المياه الدولية على مسافة 117 كيلومترا من الساحل الليبي يوم الخميس الماضي. وأضاف أن المنظمة تجاهلت أوامر بالابتعاد من حرس السواحل الليبي المسؤول عن انتشال المهاجرين في هذه المنطقة من البحر.

وأصدرت بروأكتيفا تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر صبيا جالسا في حجر والده على سفينتها. وقال أوسكار كامبس مؤسس المنظمة الخيرية على تويتر «ما كان ليغفر لنا لو أعدناه إلى الجحيم». وقالت الأمم المتحدة إن المهاجرين يواجهون ظروفا صعبة في ليبيا. وقالت المنظمة إنها نقلت المهاجرين إلى جزيرة بوتسالو في صقلية يوم السبت.

وقالت محامية المنظمة روزا إيمانويلا لو فارو إن محكمة على الجزيرة أمرت في اليوم التالي بمصادرة السفينة للاشتباه في أن ثلاثة من العاملين لدى برواكتيفا، منهم قبطان السفينة وكامبس، يديرونها في إطار منظمة إجرامية تدعم الهجرة غير الشرعية.

وقالت لو فارو في اتصال هاتفي مع رويترز «المحكمة تقول إن بروأكتيفا انتهكت اتفاقا دوليا». لكنها نفت ارتكاب أي مخالفة.