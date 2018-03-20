إيطاليا تصادر سفينة منعت إعادة مهاجرين إلى ليبيا

روما (رويترز)
قالت منظمة خيرية إن محكمة إيطالية أمرت بمصادرة سفينة تابعة لها بتهمة أن طاقمها ساعد مهاجرين غير شرعيين بإنقاذ أكثر من 200 مهاجر من زوارق قبل أن يتحرك حرس السواحل الليبي لإعادتهم إلى أفريقيا.
وتلقي القضية الضوء على المواجهة المشحونة للغاية بين المنظمات الإنسانية التي تسعى لإنقاذ الأرواح في البحار المفتوحة والسلطات الأوروبية التي تحاول تقليص أعداد من يقدمون على الرحلة الخطرة.
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وأصدرت بروأكتيفا تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر صبيا جالسا في حجر والده على سفينتها. وقال أوسكار كامبس مؤسس المنظمة الخيرية على تويتر «ما كان ليغفر لنا لو أعدناه إلى الجحيم». وقالت الأمم المتحدة إن المهاجرين يواجهون ظروفا صعبة في ليبيا. وقالت المنظمة إنها نقلت المهاجرين إلى جزيرة بوتسالو في صقلية يوم السبت.
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وقالت لو فارو في اتصال هاتفي مع رويترز «المحكمة تقول إن بروأكتيفا انتهكت اتفاقا دوليا». لكنها نفت ارتكاب أي مخالفة.