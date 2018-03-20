كوريا الشمالية تجري محادثات لإطلاق سراح أميركيين

سيؤول (أ ف ب)

تجري كوريا الشمالية محادثات مع الولايات المتحدة والسويد من أجل اطلاق سراح ثلاثة أميركيين تعتقلهم، في وقت تتسارع وتيرة المساعي الدبلوماسية الممهدة لقمتين مقررتين لبيونج يانج مع واشنطن وسيؤول.

وأفادت معلومات صحفية أن محادثات لاطلاق سراح ثلاثة كوريين أميركيين معتقلين في الشمال، بعد توجيه الاتهام لكل منهم على حدة بممارسة «أعمال عدائية» ضد النظام، تتم عبر قنوات عدة بعد نحو أسبوعين من موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون.

وفيما لم تؤكد كوريا الشمالية انها اقترحت عقد القمة كما نقل وفد كوري جنوبي كان التقى كيم في بيونج يانج، إلا أن الإعلان المفاجئ أطلق سباقا محموما لإعداد جدول أعمال لمحادثات تاريخية بين الزعيمين.

وأمس الأول أفادت قناة «ام بي سي تي في» ومقرها سيؤول أن بيونج يانج وواشنطن «توصلتا عملياً» الى اتفاق نهائي يقضي بإطلاق سراح كيم هاك سونج، وكيم سانج دوك، وكيم دونج تشول. ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي كوري جنوبي لم تسمّه قوله «إنهم يتفقون على تفاصيل توقيت عملية إطلاق السراح».