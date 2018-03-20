الإمارات تؤكد تعزيز وترسيخ سياسة التسامح

جنيف (وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان أنها، وانطلاقا من قيمها الأخلاقية، وضعت سياسة لتأصيل ثقافة السلام والتسامح تكفلت بتفعيلها وزارة التسامح منذ إنشائها في عام 2016 من خلال ترسيخ روابط التعامل والتواصل مع الآخرين بمختلف ثقافاتهم وأديانهم وبناء علاقات إنسانية أساسها الرحمة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الأديان وغيرها من الأنماط التي من شأنها أن تشكل مصدرا لنشوب خلافات في المجتمع بما في ذلك مكافحة القوالب النمطية واحترام المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز بين البلدان وداخلها.

وشددت على أنها لم تدخر أي جهد في وضع البيئة الملائمة لتنفيذ وتعزيز سياسة التسامح وترسيخها في الممارسة اليومية للجميع بما في ذلك مختلف مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها ريما الشارجي، سكرتير ثان في البعثة، أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في إطار المناقشة التي نظمها المجلس بشأن تعزيز التسامح والإدماج والوحدة واحترام التنوع في سياق مكافحة التمييز العنصري.

وتقدمت الشارجي في مستهل كلمتها بالشكر للخبراء المشاركين في حلقة النقاش هذه بشأن تعزيز التسامح ومكافحة التمييز العنصري في سياق الهجرة وما أفرزته من ظهور لأحزاب وحركات سياسية متطرفة في العديد من الدول.