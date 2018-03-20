ماي ترفض نفي بوتين: روسيا وراء تسميم الجاسوس

لندن، موسكو (وكالات)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس إن روسيا هي المسؤولة عن تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته رافضة نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بوتين أمس الأول إن من الهراء الاعتقاد بأن موسكو وراء العملية. وقالت ماي لشبكة سكاي نيوز ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يكذب «أنا واضحة في أن ما رأيناه يظهر أنه ليس هناك استنتاج آخر سوى أن الدولة الروسية هي المسؤولة عما حدث في شوارع سالزبري». وأمس عبر الاتحاد الأوروبي عن «تضامن مطلق» مع بريطانيا في هذه القضية، فيما يزور خبراء دوليون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بريطانيا لأخذ عينة من العنصر الكيميائي لإجراء تحاليل.

وتواجه روسيا ضغوطا غربية في قضية تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال في 4 مارس في مدينة سالزبري في انجلترا بغاز أعصاب.

وقال الوزراء الـ28 في بيان مشترك خلال اجتماعهم في بروكسل «إن الاتحاد يعبر عن تضامنه المطلق مع بريطانيا، بما في ذلك جهود المملكة المتحدة لإحضار المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة». وأمس حذر المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف بريطانيا ودعاها إلى تقديم «أدلة» تثبت الاتهامات أو «الاعتذار».

وقال «عاجلا أم آجلا يجب الرد على هذه الاتهامات التي لا أساس لها: إما عبر دعمها بالأدلة المناسبة أو الاعتذار».