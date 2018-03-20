روسيا ستخفض إنفاقها العسكري العام الحالي

موسكو (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن روسيا ستخفض إنفاقها العسكري، وذلك غداة فوزه في انتخابات الرئاسة بأغلبية ساحقة. وصرح خلال اجتماع مع مرشحين آخرين في الانتخابات «لدينا خطط لخفض إنفاقنا على الدفاع خلال هذا العام والعام المقبل. ولكن ذلك لن يؤدي إلى أي خفض في قدرات بلادنا الدفاعية». وأضاف «لن نسمح بأي شكل من أشكال سباق التسلح».

ويبدو أن هذه التصريحات تأتي منسجمة مع كشفه الأخير عن جيل جديد من الأسلحة النووية «التي لا تقهر»، خلال كلمة حول حالة البلاد في وقت سابق من هذا الشهر. وعرض وقتها جهود روسيا العسكرية على أنها رد على تحركات الولايات المتحدة الأخيرة التي كشفت الشهر الماضي عن خطط لإعادة هيكلة ترسانتها النووية وتطوير أسلحة ذرية جديدة.

ويأتي هذا الإعلان وسط تدني مستوى العلاقات بين القوتين إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة بسبب النزاع في أوكرانيا وسوريا، والاتهامات بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية في 2016.

كما اتهمت لندن موسكو بأنها وراء مقتل العميل المزدوج على الأراضي البريطانية، ما أدى إلى تبادل طرد الدبلوماسيين بين البلدين.