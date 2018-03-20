  • الثلاثاء 02 رجب 1439هـ - 20 مارس 2018م

أكراد العراق يحذرون من مخطط تركي للاستيلاء على نينوى

أردوغان يهدد بتنفيذ عملية بسنجار في «أي لحظة»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بتنفيذ عملية عسكرية في سنجار شمال العراق «في أي لحظة» في حال استمر وجود المسلحين الأكراد هناك، وذلك على غرار عملية جارية يشنها ضد الفصائل الكردية في شمال غرب سوريا، بالتزامن مع تحذيرات أكراد العراق من مخطط تركي للاستيلاء على محافظة نينوى العراقية من بوابة سنجار.

وأضاف الرئيس التركي، أمس، في كلمة خلال حفل لاختيار القضاة والمدعين العامين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة «قد ندخل إلى سنجار في أي لحظة في حال لم تطهرها الحكومة العراقية من المسلحين الأكراد، وعلى الحكومة العراقية تقديم التسهيلات اللازمة لنا».

وأوضح أنه طلب من الحكومة العراقية «تطهير شمال العراق من المسلحين الأكراد، وسينفذ عمليات هناك إذا لزم الأمر»، ما يعني نقل عملياته إلى الأراضي العراقية.

وفي وقت سابق من أمس، حذرت كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، أمس، من مخطط تركي للسيطرة على نينوى «من بوابة سنجار».

وقال النائب عن الكتلة هوشيار عبد الله، في بيان، إن تركيا «تنفذ مخططاً إقليمياً للتوغل داخل الحدود العراقية والسيطرة على محافظة نينوى»، مبيناً أن قضاء سنجار «يشهد بين الحين والآخر قصفا جوياً تركياً أدى إلى وقوع مئات الضحايا الأبرياء»، محملاً الحكومة الاتحادية «مسؤولة تلك الأرواح». ... المزيد
     
 