أردوغان يهدد بتنفيذ عملية بسنجار في «أي لحظة»

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بتنفيذ عملية عسكرية في سنجار شمال العراق «في أي لحظة» في حال استمر وجود المسلحين الأكراد هناك، وذلك على غرار عملية جارية يشنها ضد الفصائل الكردية في شمال غرب سوريا، بالتزامن مع تحذيرات أكراد العراق من مخطط تركي للاستيلاء على محافظة نينوى العراقية من بوابة سنجار.

وأضاف الرئيس التركي، أمس، في كلمة خلال حفل لاختيار القضاة والمدعين العامين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة «قد ندخل إلى سنجار في أي لحظة في حال لم تطهرها الحكومة العراقية من المسلحين الأكراد، وعلى الحكومة العراقية تقديم التسهيلات اللازمة لنا».

وأوضح أنه طلب من الحكومة العراقية «تطهير شمال العراق من المسلحين الأكراد، وسينفذ عمليات هناك إذا لزم الأمر»، ما يعني نقل عملياته إلى الأراضي العراقية.

وفي وقت سابق من أمس، حذرت كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، أمس، من مخطط تركي للسيطرة على نينوى «من بوابة سنجار».