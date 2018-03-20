إرهابي يفجر نفسه في تونس

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

فجر إرهابي نفسه أمس، فيما قتل آخر إثر مطاردتهما من قوات الأمن التونسية في منطقة بن قردان بجنوب البلاد، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني إن «قوات الأمن تلقت معلومات عن تحركات لمشتبهين اثنين في منطقة المقرون ببن قردان، وتم رصدهما»، وتابع الشيباني «فجر أحدهما نفسه وتبادلت قوات الأمن النار مع الثاني الذي كان بحوزته كلاشنيكوف».

وفي بيان لاحق، أعلنت الداخلية مقتل «الإرهابي الثاني»، وجاء في بيان لها «حاصرت وحدات الحرس الوطني العنصر الإرهابي الثاني وتمكنت من القضاء عليه»، مشيرة إلى أن العمل جار على التحقق من هويتيهما. وتمشط قوات الأمن والجيش حاليا المنطقة، وفقا للبيان.

ولم يذكر البيان ما إذا كان عناصر من قوات الأمن أصيبوا في العملية. ويأتي ذلك بعد أيام على إحياء تونس ذكرى أحداث بن قردان التي وقعت قبل سنتين حين هاجم إرهابيون مقرات أمنية فجراً، ما تسبب بمقتل 13 عنصراً أمنياً و7 مدنيين.