الأزهر يعلن إطلاق حملة شاملة على الإرهاب والفكر المتطرف من موريتانيا

أحمد شعبان، وكالات (نواكشوط، القاهرة)

قال شيخ الأزهر الشريف، الشيخ أحمد الطيب، إن الأزهر قرر إطلاق حملة شاملة في الدول العربية والإسلامية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وأن الحملة بدأت من موريتانيا.

وأوضح الطيب، في تصريح صحفي بعد لقائه أمس، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في قصر الرئاسة، إن اختيار موريتانيا يستند «إلى الشبه الكبير بينه وبين الأزهر في عملية تكوين العقل المسلم، وفي سبيل ذلك اتفقنا على أن ينشأ هنا مركز تابع للأزهر باسم الإمام الأشعري». وأوضح شيخ الأزهر أن اختيار تسمية الإمام الأشعري تشير إلى «أنه آن الأوان إلى أن يسود بين المسلمين المذهب الذي لا يكفر الآخر ولا يفسقه ولا يبدعه ويستوعب اختلافات الأمة وعلماءها على مدى أكثر من أربعة عشر قرنا». وكشف عن أنه «سيتم تنشيط منح من الأزهر الشريف للطلاب الموريتانيين سواء من تلامذة المحاظر (الجامعات الإسلامية البدوية المتنقلة) أو من التعليم العام في مختلف المجالات لدراسة العلوم الإسلامية وكذلك العلوم التقنية والتجريبية مثل الهندسة والطب والصيدلة وغيرها».

وقال شيخ الأزهر إنه «بحث مع الرئيس الموريتاني سبل تحقيق تطلعاتنا لتطوير العلاقات الثقافية بين الأزهر الشريف والمحاظر الموريتانية». وأوضح الطيب أنه بدأ رحلته من «موريتانيا مركز الصمود الأقوى في القارة بأكملها وربما في عالمنا العربي والإسلامي من حيث تعليمها بأمانة للإسلام بمفاهيمه الصحيحة وما اتفق عليه جمهور المسلمين وما درج عليه علماء الأمة الإسلامية». وقال «هناك لجنة مشتركة تشكلت لهذا الغرض وستبدأ عملها بعد عودتنا مباشرة وسيكون تواصلنا مع الجهات المعنية». وسيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في وقت لاحق بين الأزهر وجامعات ومؤسسات دينية موريتانية لدعم الوسطية والتفاهم ونبذ الإرهاب والتطرف. وتعد هذه هي أول زيارة لشيخ الأزهر إلى موريتانيا.

وأشاد الرئيس الموريتاني بدور الأزهر في نشر وسطية الإسلام وجهوده في مواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما رحب بمقترح إقامة مركز الإمام الأشعري في موريتانيا، وبتشكيل لجنة علمية مشتركة يرأس جانبها من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود.

وفي السياق، استقبل يحيى ولد حدمين رئيس الوزراء الموريتاني، أمس بمقر رئاسة الوزراء، شيخ الأزهر الشريف الذي وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعوته لزيارة موريتانيا، وتم بحث الخطوات العملية لإقامة مركز الإمام الأشعري، والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا والتصدي الموريتاني لها بكل قوة.