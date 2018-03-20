السيسي والبشير يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

القاهرة (وكالات)

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير على تعزيز العلاقات الأمنية بين الجانبين من خلال لجنة تم تشكيلها بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان إن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيسان السيسي والبشير في إطار أول قمة ثنائية تجمعهما بعد انتهاء فتور شاب علاقات البلدين خلال الشهور القليلة الماضية. وقال المتحدث إن الرئيس المصري أكد حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع السودان من أجل ترسيخ التعاون خلال الفترة المقبلة والعمل على إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات بين البلدين في كافة جوانبها. كما شدد السيسي على ما يجمع مصر والسودان من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة وممتدة لآلاف السنين.

وأشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين أخيرا على مختلف المستويات مؤكدا أهمية تحقيق نقلة نوعية لهذه العلاقات تلبي طموحات شعبي وادي النيل. وأشار في هذا الصدد إلى انعقاد الاجتماع الرباعي الذي ضم وزيري الخارجية ورئيسي جهاز المخابرات في البلدين بالقاهرة الشهر الماضي والذي تم خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين بشفافية كاملة.

وأعرب السيسي خلال المباحثات عن حرص مصر البالغ على دعم الدولة السودانية ومؤسساتها مشددا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال بين البلدين فاعلة ومنفتحة في إطار من الشفافية والمصداقية.