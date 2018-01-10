«أكور للفنادق» تدير «أيبيس» في جميرا فيلج سيركل بطاقة 252 غرفة

دبي (الاتحاد)
وقّعت شركة «نخيل العقارية»، و«أكور»، اتفاقية لإدارة فندق «أيبيس دبي جميرا فيلج سيركل» لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية ضمن مشاريع خدمات الضيافة في دبي.
ويمثل الاتفاق، الذي وقّعه، علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل العقارية»، وأوليفييه جرانيه، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «أكور» الشرق الأوسط وأفريقيا، التعاون الثالث بين الشركتين.
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ويقع الفندق داخل الجهة الشرقية لمجمع «جميرا فيلج سيركل» الممتد، ويقدم فندق «أيبيس» - الذي يضم 252 غرفة فندقية - خدمات الضيافة للفئات الاقتصادية، وسيوفر مطعماً يقدم الوجبات على مدار اليوم ويتمتع بمنطقة جلوس داخلية وخارجية، بالإضافة إلى مقهى ومركزاً للياقة البدنية وغرفة اجتماعات وموقف للسيارات. ويمتد الفندق عبر 126 ألف قدم مربعة وبارتفاع 16 طابقاً. ومن المقرر أن يتم افتتاح الفندق في عام 2021.
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بدوره قال أوليفييه جرانيه: «يسرنا الإعلان عن فندق «أيبيس دبي جميرا فيلج سيركل» بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي شركة «نخيل العقارية»، وبعد الإعلان مؤخراً عن منتجع ومساكن «رافلز» على نخلة الجميرا الشهيرة في «بالم 360»، إضافة إلى «أيبيس ستايلز دراجون مارت»، فإننا نقدر هذه العلاقة الناجحة ونثمن رؤية شركة «نخيل العقارية» على المدى البعيد لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية».
وتعد «أيبيس» العلامة التجارية الرائدة لتقديم خدمات الضيافة في مجال الفنادق الاقتصادية وتضم 39 فندقاً، ما يمثل دليلاً حقيقياً على قوة هذا العرض في منطقة الشرق الأوسط. ويعد فندق «جميرا فيلج سيركل» واحداً من 17 مشروعاً ضمن برنامج شركة «نخيل العقارية» لتوسيع نطاق خدمات الضيافة، التي تبلغ قيمته 5 مليارات درهم، حيث سيتم تجهيز نحو 6000 غرفة وشقة فندقية جديدة في جميع أنحاء دبي.