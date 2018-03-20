«إل مونيتور»: بومبيو عدو لدود للتنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام القطري

لندن (الاتحاد)

أبرزت وسائل إعلام غربية الارتياح البالغ الذي ساد الدول العربية المعتدلة الحليفة للولايات المتحدة منذ اختيار رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي آيه» مايك بومبيو وزيراً جديداً للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلفاً لـ«ريكس تيلرسون»، الذي كان معروفاً بمواقفه المنحازة للنظام القطري وتبنيه توجهاتٍ مهادنة لنظام الملالي الحاكم في طهران.

وفي مقالٍ مطول نشره موقع «إل مونيتور» المعني بنشر المقالات والتحليلات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط، أبرز الكاتب جورجو كافييرو توجهات الوزير الجديد القادم من خلفية استخباراتية ونيابية حافلة بالمواقف المناوئة للتنظيمات الإرهابية - التي تدعمها الدويلة المعزولة - وللنظام الإيراني الحليف المقرب من الدوحة في الوقت الراهن.

ووصف كافييرو الوزير الجديد - الذي اختاره ترامب على نحوٍ مفاجئ قبل أن يكمل سلفه 13 شهراً في منصبه - بأنه «عدو لدودٌ للإسلام السياسي»، مُشيراً إلى مواقفه الحازمة المناهضة للجماعات الإرهابية مثل جماعة «الإخوان» الإرهابيين، إلى حد أنه كان - خلال عضويته في مجلس النواب الأميركي - من بين المشرعين الذين تولوا في عام 2015 مهمة طرح مشروع قانون يستهدف تصنيف «الإخوان» جماعةً إرهابية.

وأوضح الكاتب المخضرم - المتخصص في الشؤون الخليجية - أن هذا المشروع، الذي لم يُكتب له أن يرى النور، كان يربط بين «الإخوان» وثلاث منظمات أخرى تتستر بالإسلام وتعمل بداخل الولايات المتحدة، من بينها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية الأميركية «كير»، والجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية، بجانب الوقف الإسلامي في أميركا الشمالية.