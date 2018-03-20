«واشنطن بوست»: آل كوشنر رفضوا «رشوة» قطرية خلال لقاء سري في نيويورك

دينا محمود (لندن)

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تفاصيل جديدة عن محاولات النظام القطري التسلل إلى أروقة البيت الأبيض في الأشهر الأولى لحكم الرئيس دونالد ترامب، وذلك عبر عقد لقاءات مع أسرة صهره جاريد كوشنر بدعوى مد العون المالي للشركة العقارية المملوكة لهم، والتي تعاني من صعوبات مالية.

أحدث تطورات هذا الملف أُميط عنها اللثام في تقريرٍ إخباري أعده للصحيفة كلٌ من مايكل كرانيش وكارين دي يونج، وأبرز إقرار شركة آل كوشنر بعقد لقاءٍ في مدينة نيويورك بين والد صهر ترامب ووزير المالية القطري علي العمادي، بعد ثلاثة أشهر فحسب من تنصيب الرئيس الأميركي الحالي في مطلع العام الماضي، وذلك لبحث حصول الشركة المتعثرة على دعمٍ مالي من الدوحة.

ولكن التقرير أشار إلى أن تشارلز كوشنر، والد زوج ابنة ترامب، أصر على أنه رفض الحصول على مثل هذا التمويل «لتجنب إثارة أي أسئلة تتعلق بتضارب المصالح الخاصة بابنه، الذي أدار الشركة المملوكة للأسرة إلى حين اختياره مستشاراً رفيع المستوى للرئيس الأميركي» بعد فوزه في السباق الرئاسي بالولايات المتحدة أواخر عام 2016.

وفضح كوشنر الأب في بيانٍ خاص أصدره، بشأن اللقاء الذي ظل لنحو عامٍ في طي الكتمان، حقيقة أن «القطريين هم من طلبوا عقده» قائلاً: «إنه أكد خلال الاجتماع أنه لا يقبل الحصول على أموالٍ من الصندوق السيادي للدوحة، وهو الصندوق الذي اعتاد نظام تميم بن حمد اللجوء إليه لتبديد أمواله على شراء الولاءات على الساحتين الأميركية والأوروبية، منذ فرض المقاطعة على الدويلة المعزولة قبل تسعة أشهر ونصف الشهر». ونشرت «واشنطن بوست» مقتطفاتٍ من البيان الذي تلقته من تشارلز كوشنر في هذا الصدد، والذي قال فيه: «لقد دُعيت إلى اجتماعٍ.. وقبله، قررت (شركة) كوشنر كمبانيز أنها لن تمضي على طريق قبول استثماراتٍ من صندوق ثروة سيادي (قطري). لقد أبلغنا ممثلي الجانب القطري بقرارنا.. حتى لو كانوا هم مستعدين لنقل الأموال، لم نكن نحن على استعدادٍ لأخذها». وأفاد تقرير الصحيفة الأميركية المرموقة بأن كوشنر الأب قبل عقد الاجتماع مع المسؤولين القطريين كـ«بادرة مجاملة».