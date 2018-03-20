الجبير: الاتفاق النووي «معيب» وقطر «أمر صغير»

الرياض (وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن الاتفاق النووي لم يعالج سلوك إيران ولا يمنعها من امتلاك قنبلة نووية. وأضاف الجبير للصحفيين في واشنطن، أن في «المنطقة رؤيتين، الأولى رؤية للحياة تقودها السعودية، ورؤية ظلامية تقودها إيران، تعمل منذ سنوات على نشر الفوضى والطائفية عبر أذرعها». ووصف الاتفاق النووي بأنه «اتفاق معيب».

وقال إن الأزمة القطرية «أمر صغير جداً، ولدينا ملفات أهم منها لنبحثها مع الجانب الأميركي». وأشار إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، طلبت من قطر وقف دعم الإرهاب والتطرف، والتدخل في الدول الأخرى.