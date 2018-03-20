رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

أبوظبي (الاتحاد ووام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تغريدة على تويتر، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: «خالص التهنئة والتمنيات بالتوفيق لفخامة فلاديمير بوتين بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، متطلعين إلى العمل سوياً لتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا، ودعم أسس الأمن والاستقرار في المنطقة».